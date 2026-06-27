Kino Letnie Sopot-Zakopane, Giżycko oraz Warszawa

1 lipca rusza najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy w Polsce, czyli 19. edycja LOTTO Kino Letnie Sopot-Zakopane. W ramach tegorocznej edycji, przez cały lipiec i sierpień, odbędzie się ponad 150 bezpłatnych pokazów filmowych. Codzienne seanse tradycyjnie odbywać się będą w Sopocie i Zakopanem.

W wakacyjne poniedziałki i wtorki festiwal zaprasza do Giżycka, do jedynego w Europie kina jachtowego. Z kolei w wybrane środy i czwartki swoje podwoje, na pokazy w formule kina samochodowego, otworzy Tor Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie.

Festiwal wystartuje 1 lipca jednocześnie w Sopocie, Zakopanem i Warszawie. Z okazji Roku Andrzeja Wajdy, w Sopocie i Zakopanem zostanie pokazany "Pan Tadeusz". Gościem specjalnym uroczystej inauguracji festiwalu w Zakopanem będzie grająca w filmie rolę Zosi, Alicja Bachleda-Curuś. Również 1 lipca na Torze Wyścigów Konnych Służewiec widzowie zobaczą "Wielką Warszawską" w reżyserii Bartłomieja Ignaciuka z udziałem m.in. Tomasza Ziętka, Tomasza Kota, Marcina Bosaka i Agnieszki Żulewskiej. W wydarzeniu wezmą udział twórcy i aktorzy.

6 lipca do festiwalowych lokalizacji dołączy Giżycko z pierwszym w tym roku pokazem w ramach kina jachtowego. Zaprezentowany zostanie film "Oskar, Patka i Złoto Bałtyku", a w pokazie weźmie udział grający w produkcji Piotr Głowacki.

Diamentowy Klaps Filmowy

15 lipca na Molo w Sopocie zostanie wręczona festiwalowa nagroda - Diamentowy Klaps Filmowy. Wyróżnienie to przyznawane jest od 2011 roku naprzemiennie aktorowi lub aktorce, za wyjątkową osobowość artystyczną, która wnosi do kina emocje, wrażliwość i pozytywne przesłanie.

Laureatami nagrody są m.in. Adam Woronowicz, Izabela Kuna, Piotr Adamczyk, Maja Ostaszewska, Tomasz Kot, Magdalena Boczarska i Anna Przybylska.

Wszystkie seanse Kina Letniego rozpoczynać się będą tuż po zachodzie słońca:

1/ Sopot - 22:00 (lipiec), 21:30 (sierpień)

2/ Warszawa - 21:30 (lipiec), 20:30 (sierpień)

3/ Zakopane i Giżycko - 21:00 (lipiec), 20:30 (sierpień)

Tegoroczny repertuar festiwalu obejmuje ponad 50 tytułów. Pełny program na stronie wydarzenia.