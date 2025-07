To najdłuższy festiwal filmowy w Polsce. Rozpoczął się 1 lipca

Kino Letnie Sopot-Zakopane od 1 lipca

1 lipca rusza 18. edycja najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego w Polsce BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane. 9 lipca na Molo w Sopocie zostanie wręczony Diamentowy Klaps Filmowy - nagroda przyznawana dla aktorek i aktorów "w uznaniu za wnoszenie do kina pozytywnego przesłania oraz dostarczania widzom wzruszeń i emocji".

Tegoroczny repertuar to ponad 60 wyjątkowych tytułów podzielonych, jak co roku, na filmowe dni tematyczne.



W poniedziałki kina pod gwiazdami zapraszają całe rodziny na "Kino familijne". We wtorki, opatrzone nazwą "We Love Cinema", na filmy docenione na największych światowych festiwalach. Środy pod hasłem "Made in Poland by LOTTO" to autorski przegląd najciekawszego polskiego kina. W czwartki "Dobre decyzje", a w nich filmy o pozytywnym przesłaniu z dobrym postanowieniem w tle. Weekend rozpoczynają "Oscarowe Piątki" - na ekranach pojawią się produkcje uhonorowane najważniejszą statuetką w branży. W soboty "Filmowe Hity Warner Bros.". Tydzień zamyka niedzielny cykl "Kobieta z kamerą", w którym po obu stronach kamery zaprezentują się wyjątkowe artystki.

Na festiwalowej liście znalazły się takie tytuły, jak m.in. "Nóż w wodzie" , "Masz wiadomość" , "Amelia", "Mulholland Drive" , "Lśnienie" , "Łowca androidów" , "Batman", "Mój sąsiad Totoro" , "Zaklęte rewiry" czy wyjątkowy dokument "Bracia Lumière. Tak narodziło się kino".

Jerzy Skolimowski na inauguracji festiwalu w Giżycku

Na oficjalnej inauguracji festiwalu w Ekomarinie w Giżycku pojawi się gość honorowy - Jerzy Skolimowski ("Walkower", "Bariera", "Ferdydurke", "11 minut", "IO") - reżyser, autor scenariuszy, poeta i malarz.

W dniach 1-2 lipca w giżyckim kinie Nowa Fala odbędzie się przegląd twórczości artysty "Skolimowski - Artysta Totalny". Widzowie będą mogli zobaczyć pierwsze filmy oraz etiudy szkolne w reżyserii twórcy, a festiwal w Sopocie, Zakopanem i Giżycku otworzy projekcja filmu "Nóż w wodzie" [Skolimowski jest współautorem scenariusza - red.], który na Mazurach będzie można obejrzeć z zacumowanych jachtów w towarzystwie samego mistrza.

Pełny harmonogram projekcji można znaleźć na oficjalnej stronie festiwalu.