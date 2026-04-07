"Super Mario Galaxy Film" to kontynuacja przygód wąsatego hydraulika znanego z gier wideo Nintendo. Produkcja po pierwszym weekendzie wyświetlania w północnoamerykańskich kinach zarobiła już 130,9 mln dolarów i zaliczyła rekord. To najlepszy wynik otwarcia w 2026 roku. Animacja dobrze radzi sobie też na pozostałych światowych rynkach i na jej koncie w sumie są już 372 mln dolarów.

Przypomnijmy, że pierwsza część serii, film "Super Mario Bros. Film", w 2023 roku po pierwszych pięciu dniach wyświetlania zarobił aż 204 mln dolarów. To sprawiło, że tytuł został potem drugim najbardziej kasowym hollywoodzkim filmem roku.

"Super Mario Galaxy Film" pokonał w północnoamerykańskim box-office dotychczasowego lidera najlepszych debiutów kinowych 2026 roku, czyli film "Projekt Hail Mary" z Ryanem Goslingiem w roli głównej. Ten tytuł zarobił w weekend otwarcia 80,5 mln dolarów i na liście zajmuje obecnie miejsce drugie. Produkcja ma na koncie już ponad 420 mln dolarów. To obecnie największy przebój kinowy studia Amazon MGM.

Kadr z filmu "Super Mario Galaxy Film" / UIP Photo credit: Nintendo and Illumination materiały prasowe

Druga duża premiera weekendu, "Drama" z Zendayą i Robertem Pattinsonem w rolach głównych, zarobiła 14,4 mln dolarów w Ameryce Północnej, co dało obrazowi Kristoffera Borgliego trzecie miejsce w zestawieniu najbardziej kasowych filmów weekendu. W sumie na koncie tej produkcji jest 28 mln dolarów.

"Super Mario Galaxy Film": fabuła, polska premiera

"Super Mario Galaxy Film" to kontynuacja przygód wąsatego hydraulika znanego z gier wideo Nintendo.

Mario, Luigi, księżniczka Peach i Toad wyruszają na kolejną przygodę. Tym razem lecą w kosmos, by przeciwstawić się nikczemnym planom Bowsera i jego syna, Bowsera Jr. Król Koopa i jego potomek chcą porwać księżniczkę Rosalinę. Po drodze Mario spotka nowych przyjaciół, między innymi sympatycznego dinozaura Yoshiego.

Film zadebiutuje na ekranach polskich kin 10 kwietnia 2026 roku.