To najbardziej oczekiwany film lata. Nowa zapowiedź zachwyca

Oprac.: Jakub Izdebski

Wytwórnia Universal ujawniła nowy zwiastun "Odysei" Christophera Nolana. Widzimy na nim nowe epickie sceny walk i zmagań bohaterów, cyklopa, a także bohaterów granych przez Roberta Pattinsona i Charlize Theron.

"Odyseja" jest adaptacją greckiego eposu autorstwa Homera. Opowiada on o dziesięcioletniej podróży Odyseusza, który po zakończeniu wojny trojańskiej stara się wrócić na wyspę Itaka.

"Odyseja". Imponująca obsada epickiego filmu

W roli głównej zobaczymy Matta Damona. Anne Hathaway zagrała jego żonę Penelopę, a Tom Holland syna Telemacha. Pattinson wcielił się w nikczemnego Antinoosa, jednego z zalotników królowej Itaki. Z kolei Theron otrzymała rolę nimfy Kalipso.

W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się także Zendaya, Lupita Nyong'o, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Bill Irwin i Samantha Morton. Za kamerą stanął Christopher Nolan, laureat dwóch Oscarów za "Oppenheimera" z 2023 roku.

Premiera "Odysei" jest planowana na 17 lipca 2026 roku. Wytwórnia Universal zapowiada film jako "wizjonerskie, wyjątkowe w tym pokoleniu dzieło, z którego dumny byłby sam Homer". Zdjęcia realizowano w okresie od lutego do sierpnia 2025 roku w Maroku, Grecji, Włoszech, Szkocji, Islandii oraz na Saharze. Budżet produkcji szacuje się na 250 milionów dolarów. To pierwszy w historii film pełnometrażowy nakręcony w całości kamerami IMAX.

