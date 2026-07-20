To może być najważniejszy film Marvela od lat. Zwiastun rozpalił internet

Premiera zwiastuna była spodziewana podczas rozpoczynającego się w tym tygodniu Comic-Conu w San Diego. Dwa lata temu podczas wydarzenia ogłoszono, że Robert Downey Jr. wcieli się w Doktora Dooma, głównego antagonistę filmu. Jak się okazuje, trailer trafił do internetu kilka dni wcześniej, przy okazji rozpoczęcia sprzedaży biletów na seanse Infinity Vision.

Zwiastun "Avengers: Doomsday" można zobaczyć TUTAJ.

Imponująca obsada "Avengers: Doomsday"

W "Avengers: Doomsday" Doktor Doom (Robert Downey Jr.) zmierzy się z połączonymi siłami Avengers oraz wywodzących się z alternatywnych rzeczywistości X-Men i Fantastycznej Czwórki. W imponującej obsadzie oprócz Downeya Jr. znaleźli się między innymi Chris Evans (Steve Rogers/Kapitan Ameryka), Chris Hemsworth (Thor), Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Anthony Mackie (Sam Wilson/Kapitan Ameryka), Florence Pugh (Yelena Belova/Czarna Wdowa), Pedro Pascal (Reed Richards/Pan Fantastyczny), Vanessa Kirby (Sue Storm/Niewidzialna Kobieta), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X) i Channing Tatum (Remy LeBeau/Gambit).

Kiedy premiera "Avengers: Doomsday"?

"Avengers: Doomsday" wejdzie do kin na całym świecie 18 grudnia 2026 roku. Z kolei 17 grudnia 2027 roku swą premierę będzie miał finał szóstej fazy Kinowego Uniwersum Marvela, czyli "Avengers: Secret Wars". Za kamerą obu produkcji stanęli bracia Joe i Anthony Russo, twórcy poprzednich odsłon serii: "Wojny bez granic" i "Końca gry".