To może być hit 2026 roku. Padły porównania do przeboju Kubricka

"Digger": o czym opowie film?

"Digger" to nadchodzący film Alejandro Gonzáleza Iñárritu, twórcy "Birdmana" i "Zjawy". Opowiada o najpotężniejszym człowieku na świecie, który sprowadza na ludzkość śmiertelne niebezpieczeństwo. Postanawia samodzielnie ocalić wszystkich ludzi na planecie. Wiele osób spekuluje, że postać może być inspirowana Elonem Muskiem.

W głównego bohatera wcieli się Tom Cruise. W obsadzie znaleźli się także Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde, Riz Ahmed, Emma D’Arcy i Burn Gorman. Budżet produkcji wyniósł 125 milionów dolarów.

Jesse Plemons ujawnia szczegóły filmu. Padły porównania do "Dr Strangelove"

Jesse Plemons zdradził magazynowi Variety, że scenariusz "Diggera" był "jednym z najdziwniejszych, najzabawniejszych i najbardziej tragicznych, jakie czytał". Co ciekawe, aktor ujawnił, że produkcja jest czymś w rodzaju współczesnej wersji "Dr Strangelove", jednak w trakcie bardzo się zmienia i zaskakuje. Nawiązania do klimatu filmu Kubricka oznaczają, że mogą pojawić się elementy satyry politycznej, o mrocznym i absurdalnym humorze.

Film "Digger" trafi do kin 2 października 2026 roku.

