"To moja wielka pasja". Hollywoodzka gwiazda ujawnia nieznany talent

Oprac.: Anna Kempys
Wczoraj, 17 sierpnia (13:15)

"Muszę przyznać, że to moja wielka pasja" - wyznała w najnowszym wywiadzie Catherine Zeta-Jones. Hollywoodzka gwiazda ujawniła, co by robiła, gdyby nie została aktorką. Czym chciałaby się zająć?

Catherine Zeta-Jones w Beverly Hills /Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

Nieznana pasja Catherine Zety-Jones

Catherine Zeta-Jones, która ma na swym koncie m.in. nagrodę BAFTA i Oscara oraz role w takich hitach, jak "Maska Zorro", "Traffic", "Ocean’s Twelve: Dogrywka" czy kultowy musical "Chicago", w najnowszym wywiadzie ujawniła, że gra aktorska to niejedyny jej talent. 

Rozmawiając z magazynem "People", laureatka Oscara zdradziła, że doskonale odnalazłaby się w pracowni architektonicznej i chciałaby zostać projektantką wnętrz. 

"Myślę nawet o wzięciu udziału w kursie online, gdyż chciałabym uzyskać dyplom z tej dziedziny" - wyznała.

"Uwielbiam projektować wnętrza za cudze pieniądze"

55-letnia gwiazda w wywiadzie udzielonym wraz z ekranową partnerką z serialu "Wednesday" Jenną Ortegą, opowiedziała o ścieżce kariery, którą obrałaby, gdyby nie powiodło jej się w branży filmowej.

Gdy 22-letnia Ortega dowiedziała się o pasji Zety-Jones, poprosiła starszą koleżankę po fachu o pomoc w urządzeniu jej mieszkania. 

"Prześlę ci kilka świetnych pomysłów. Uwielbiam to robić - zwłaszcza za cudze pieniądze" - stwierdziła Walijka.

Zarówno Zetę-Jones, jak i Ortegę, możemy obecnie oglądać w drugim sezonie bijącej rekordy popularności serii "Wednesday". Produkcja opowiada o przygodach tytułowej nastolatki, która prowadzi prywatne śledztwo w sprawie zagadkowej serii morderstw, usiłując okiełznać nowoodkryte parapsychiczne zdolności. 

Pierwsze cztery odcinki nowej odsłony serialowego hitu Netfliksa trafiły do katalogu serwisu 6 sierpnia. Premiera czterech kolejnych epizodów zaplanowana jest na 3 września.

PAP/INTERIA.PL
