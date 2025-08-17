Nieznana pasja Catherine Zety-Jones

Catherine Zeta-Jones , która ma na swym koncie m.in. nagrodę BAFTA i Oscara oraz role w takich hitach, jak "Maska Zorro", "Traffic", "Ocean’s Twelve: Dogrywka" czy kultowy musical "Chicago", w najnowszym wywiadzie ujawniła, że gra aktorska to niejedyny jej talent.

Rozmawiając z magazynem "People", laureatka Oscara zdradziła, że doskonale odnalazłaby się w pracowni architektonicznej i chciałaby zostać projektantką wnętrz.

"Myślę nawet o wzięciu udziału w kursie online, gdyż chciałabym uzyskać dyplom z tej dziedziny" - wyznała.

"Uwielbiam projektować wnętrza za cudze pieniądze"

55-letnia gwiazda w wywiadzie udzielonym wraz z ekranową partnerką z serialu "Wednesday" Jenną Ortegą , opowiedziała o ścieżce kariery, którą obrałaby, gdyby nie powiodło jej się w branży filmowej.

Gdy 22-letnia Ortega dowiedziała się o pasji Zety-Jones, poprosiła starszą koleżankę po fachu o pomoc w urządzeniu jej mieszkania.

"Prześlę ci kilka świetnych pomysłów. Uwielbiam to robić - zwłaszcza za cudze pieniądze" - stwierdziła Walijka.

Zarówno Zetę-Jones, jak i Ortegę, możemy obecnie oglądać w drugim sezonie bijącej rekordy popularności serii "Wednesday". Produkcja opowiada o przygodach tytułowej nastolatki, która prowadzi prywatne śledztwo w sprawie zagadkowej serii morderstw, usiłując okiełznać nowoodkryte parapsychiczne zdolności.

Pierwsze cztery odcinki nowej odsłony serialowego hitu Netfliksa trafiły do katalogu serwisu 6 sierpnia. Premiera czterech kolejnych epizodów zaplanowana jest na 3 września.