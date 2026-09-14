To miał być wyjazd marzeń grupy influencerów. Był tylko jeden problem

"Wyspa pająków": Idealne połączenie grozy i humoru

Badania przeprowadzone przez naukowców z Niemiec, Austrii i Szwecji wykazały, że niemal 40 procent ludzi na świecie odczuwa lęk na widok pająka. Jak wyjaśniała psycholożka Evelyne Josse, pająki postrzegane są jako szybkie i nieprzewidywalne, mogące nagle pojawić się w najmniej oczekiwanym momencie, na przykład wyskakując spod mebla czy zza zasłony.

Bohaterowie "Wyspy pająków" odczują to na własnej skórze. Będą mieć zresztą wiele powodów, by bać się pająków. Choćby dlatego, że tam, dokąd przybywają, jest ich… mnóstwo.

W obsadzie znaleźli się m.in. Rose Williams, Tim McInnerny i Anuschka Van Lent. Zdjęcia do filmu kręcono na Mauritiusie. "Od dawna szukałem projektu, który w idealnych proporcjach połączyłby grozę i humor. 'Wyspa pająków' okazała się właśnie takim filmem" - mówił reżyser Christopher Smith ("Lęk" z Franką Potente, "Czarna śmierć" z Eddiem Redmaynem i Seanem Beanem).

To ceniony brytyjski filmowiec, znany z umiejętnego poruszania się pomiędzy różnymi gatunkami filmowymi. Producenci podkreślali, że w filmie wykorzystano talenty zarówno zaangażowanych aktorów, jak i twórców działających w mediach społecznościowych. "Te dwa światy wciąż dzieli zbyt wiele, dlatego chcemy zbudować między nimi most. Z pająkami" - deklarował w rozmowie z "Deadline" James Richardson z firmy producenckiej Vertigo Films.

"Wyspa pająków": Fabuła

Chcieli tylko dobrze się bawić. Teraz muszą walczyć o przetrwanie. Grupa influencerów trafia na rajską wyspę, by uczestniczyć w otwarciu Pearl Haven, najbardziej luksusowego hotelu świata. Zaproszeni goście mają zrobić z wydarzenia viralowy hit. Słońce, egzotyka i impreza życia szybko zmieniają się w koszmar, gdy wyspę opanowują śmiertelnie niebezpieczne pająki.

"Wyspa pająków" w kinach od 30 października.

"Wyspa pająków" [trailer] materiały prasowe



