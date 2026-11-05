Hugh Jackman odchodzi z MCU?

Świat z niecierpliwością wyczekuje na wieści, który aktor zostanie nowym Jamesem Bondem. Wygląda na to, że nie tylko tego kultowego bohatera czekają w najbliższej przyszłości spore zmiany.

Jak donosi porta InSneider, Marvel Studios rozważa recasting Logana Wolverine'a, słynnego mutanta z drużyny "X-Men", w którego od 2000 roku wciela się australijski aktor Hugh Jackman. To nie pierwsze pożegnanie artysty z uniwersum - mimo zapowiedzi odejścia w 2024 roku zaliczył swój wielki powrót w uwielbianym przez widzów filmie "Deadpool & Wolverine" u boku Ryana Reynoldsa.

Teraz decyzja Marvela wydaje się jednak ostateczna. Jak zapewnia InSneider, trwają intensywne poszukiwania aktora, który napisałby nowy rozdział w historii bohatera.

Producenci mają na proces castingowy mocno ograniczony czas - nowy odtwórca roli Wolverine'a ma bowiem pojawić się w nadchodzącym reboocie "X-Menów", którego premiera zaplanowana jest na 5 maja 2028 roku. Biorąc pod uwagę to, że zdjęcia do filmu mają zacząć się na początku 2027 roku, to ostatni dzwonek, by nawiązać współpracę z odpowiednim aktorem.

"X-Men": nowy Wolverine? Producenci znaleźli kandydata

Całe szczęście, Marvel ma już na oku pewnego kandydata. Zdaniem producentów w roli Wolverine'a świetnie sprawdziłby się Jeremy Allen White, gwiazdor serialu "The Bear" i filmów "Springsteen. Ocal mnie od nicości" oraz "The Social Reckoning". Szefostwo Marvela miało odbyć z nim już wstępne rozmowy na temat dołączenia do obsady "X-Menów" i późniejszego rozwoju jego bohatera w osobnych filmach fabularnych.

"X-Men": trwają prace nad rebootem słynnej serii

Za kamerą nowych "X-Menów" stanie twórca "Thunderbolts*" Jake Shreier. Scenariuszem zajmuje się Michael Lesslie. Reboot ma rozpocząć zupełnie nową erę superbohaterów pod sprawdzonym szyldem Marvel Studios.

Doborowa obsada filmu jedynie podsyca oczekiwania fanów. Na ekranie pojawią się m.in. Christopher Abbott (Profesor X), Adam Driver (Mister Sinister), Sadie Sink (Jean Grey), Kit Connor (Cyclops), Samara Weaving (Emma Frost), Inde Navarrette (Rogue), Maya Boyd (Storm) oraz Peter Claffey (Beast).

Tytuł trafi do kin 5 maja 2028 roku.