To koniec pewnej epoki internetu. Finał Genzie trafi do kin

To oficjalne - jedna z najgłośniejszych i najbardziej spektakularnych historii w dziejach polskiego YouTube'a powoli dobiega końca. Po blisko pięciu latach intensywnej działalności, podróży, wyzwań i bicia rekordów popularności, Genzie ogłasza wielki finał swojego projektu. Twórcy nie zamierzają jednak żegnać się z widzami po cichu. Ostatni rozdział ma być potężnym świętem całej społeczności, a jego ostatecznym zwieńczeniem będzie pełnometrażowy film kinowy, który trafi na wielkie ekrany w 2027 roku za sprawą dystrybutora Kino Świata, a produkcją zajmuje się Laniakea Pictures.

Imponujące wyniki

Przez niemal pięć lat obecności w sieci Genzie zdążyło na stałe wpisać się w popkulturę. Liczby mówią same za siebie: grupa ma na swoim koncie blisko 1000 opublikowanych filmów, prawie 50 wydanych piosenek oraz trzy wyprzedane trasy koncertowe obejmujące łącznie 20 występów na żywo. Twórcy wspólnie z milionami fanów budowali społeczność, która przestała być zwykłą widownią, stając się integralną częścią całego fenomenu.

Twórcy podkreślają, że zakończenie projektu nie oznacza natychmiastowego zniknięcia z sieci. Stały rytm publikacji pozostaje bez zmian - nowe materiały będą pojawiać się na kanale w każdy wtorek i czwartek o godzinie 17:00.

Już 20 listopada wystartuje finałowa seria, która będzie liczyła aż 18 odcinków. W ramach pożegnania ekipa zabierze widzów w sentymentalną podróż - odwiedzą zarówno zupełnie nowe zakątki, jak i miejsca kluczowe dla całej historii Genzie.

Niezwykle ważnym elementem pożegnania będzie również muzyka: 13 listopada ukaże się ostatni album grupy zatytułowany "404".

Już dzień później wystartuje 404 TOUR - finałowa trasa koncertowa obejmująca pięć miast, podczas której fani będą mogli usłyszeć zarówno największe hity - w tym uwielbianą "Genziarę", jak i najnowsze numery. Na scenie nie zabraknie także gości specjalnych.

Wielki finał w kinach

Choć przed fanami jeszcze mnóstwo internetowych materiałów i muzycznych emocji, ostatecznym krokiem będzie kinowa niespodzianka w 2027 roku - "Genzie. Dzięki!". Grupa chce, aby finałowy rozdział stał się wspólnym, międzypokoleniowym doświadczeniem twórców i ich wiernych odbiorców. Jak zapowiadają sami zainteresowani - to nie jest jeszcze pożegnanie, lecz zaproszenie do przeżycia ostatniej, wspólnej przygody, która na zawsze zapisze się w historii polskiego internetu.