To koniec jej kariery? Aktorka niemal całkowicie straciła wzrok

"Widzę twój zarys, ale też wiem, jak wyglądasz, w tym twoim szaliku z ‘Makbeta’. Jednak dziś nikogo już nie rozpoznam" – przyznała Dench w czasie rozmowy z McKellenem. "Nie mogę oglądać telewizji, nie mogę czytać".

Odtwórca roli Gandalfa we "Władcy Pierścieni" Petera Jacksona zapytał żartobliwie, czy czasem zdarza jej się podchodzić do nieznajomych i mówić "Miło cię znowu widzieć". "Czasami" – odpowiedziała Dench ze śmiechem. Stwierdziła także, że to koniec jej kariery. "Nie widzicie mnie [w nowych rolach], bo ja nie widzę".

Dench i McKellen pojawili się ITV News w ramach inicjatywy propagującej zmianę podejścia do nauki o twórczości Williama Szekspira w angielskich szkołach.

90-letnia aktorka ujawniła niepokojące informacje o swoim zdrowiu w zeszłym roku. Z powodu zwyrodnienia plamki żółtej, z którym zmaga się od 2012 roku, zaczęła tracić wzrok. "Dłuższe role stają się dla mnie trudnością. Nie znalazłam jeszcze na nie sposobu, ale mam wielu przyjaciół, którzy spróbują nauczyć mnie scenariusza. Tyle że ja mam pamięć fotograficzną" – mówiła wówczas.

Dench jest jedną z najbardziej uznanych brytyjskich aktorek. Za drugoplanową rolę w "Zakochanym Szekspirze" otrzymała Oscara. Widzowie kojarzą ją między innymi z występów jako M, szefowej MI6 w firmach z serii o Jamesie Bondzie z Pierce’em Brosnanem i Danielem Craigiem. Uznanie przyniosły jej także role w "Jej wysokość Pani Brown", "Iris", "Notatkach ze skandalu", "Tajemnicy Filomeny" i "Belfaście".