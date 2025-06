To już potwierdzone! Gwiazdor "Harry'ego Pottera" powraca do kultowej roli

Tom Felton wraca do świata magii. Draco Malfoy ponownie na scenie!

Choć wielu fanów "Harry’ego Pottera" uznało, że historia o młodym czarodzieju została już zamknięta na dobre, nadchodzi zaskakujący zwrot akcji. Tom Felton, niezapomniany odtwórca roli Draco Malfoya, znów wcieli się zarozumiałego przeciwnika chłopca, który przeżył, z rodu Ślizgonów. Aktor ogłosił, że dołączy do obsady broadwayowskiej wersji spektaklu "Harry Potter and the Cursed Child" - widowiska, które kontynuuje opowieść o bohaterach znanych z bestsellerowej sagi.

Felton występował u boku Daniela Radcliffe’a, Emmy Watson i Ruperta Grinta w ośmiu filmach o Harrym Potterze w latach 2001–2011. Teraz, w wieku 37 lat, wraca do swojej słynnej postaci. Tym razem na scenie, nie przed kamerą. Jego występy w nowojorskim teatrze rozpoczną się 11 listopada 2025 roku i potrwają do 22 marca 2026.

Magiczny powrót na Broadwayu

"Harry Potter and the Cursed Child" to sztuka stworzona przez Jacka Thorne’a na podstawie historii współtworzonej z J.K. Rowling i reżyserem Johnem Tiffanym. Jej światowa premiera odbyła się w 2016 roku w Londynie, a od 2018 roku spektakl podbija również Broadway. Teraz, po latach, do jego obsady dołącza pierwszy aktor z filmowej wersji historii.

Fabuła sztuki przenosi widzów 19 lat po wydarzeniach z „Insygniów Śmierci”. Głównym wątkiem są trudne relacje Harry’ego Pottera z jego synem, Albusem Severusem, który właśnie zaczyna naukę w Hogwarcie.

Tom Felton nie kryje wzruszenia powrotem do roli. W oficjalnym oświadczeniu w mediach społecznościowych przyznał: "To surrealistyczne, że znów wchodzę w jego buty - i oczywiście jego kultowe platynowe blond włosy - i jestem podekscytowany, że mogę zobaczyć jego historię do końca i podzielić się nią z największą społecznością fanów na świecie"

"Dołączenie do tej produkcji będzie dla mnie momentem zamknięcia kręgu, ponieważ kiedy jesienią zacznę występy w "Cursed Child", będę miał dokładnie tyle lat, ile Draco w sztuce" - dodał.

Powrót Feltona do świata magii z pewnością ożywi emocje wśród fanów sagi i nada broadwayowskiemu widowisku dodatkowej energii. Czy to początek większego powrotu aktorów z filmowej obsady? Czas pokaże, ale jedno jest pewne - magia znów rozgości się na nowojorskiej scenie.

