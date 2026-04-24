To już polska tradycja! Nowa komedia romantyczna idealna na święta

"Przepis na święta": Pełna wzruszeń komedia familijna

Choć Boże Narodzenie wydaje się jeszcze odległe, kwiecień potrafi zaskoczyć, dlatego już teraz prezentujemy pierwsze fotosy z "Przepisu na święta". Pełna wzruszeń świąteczna komedia familijna w reżyserii Magdalena Nieć trafi do kin 6 listopada.

Oto szczegóły produkcji, która pachnie domowym ciastem: w rolach głównych zobaczymy Piotra Stramowskiego i Zofię Jastrzębską, którym towarzyszą m.in. Adam Woronowicz oraz Danuta Stenka, gwarantując historię pełną emocji, śmiechu i świątecznej magii, która zaczyna się… znacznie wcześniej niż w grudniu. "Przepis na święta" to film z najcieplejszą atmosferą tej zimy!

Sonia Mietielica w "Przepisie na święta" Karolina Grabowska materiały prasowe

"Chodzenie do kina na ciepłe świąteczne rodzinne filmy stało się już naszą polską tradycją. Cieszymy się, że możemy również w tym roku zaprosić Polaków na wspólne emocje i wzruszenie w kinach. 'Przepis na święta' to właśnie taki prezent od Kino Świat pod choinkę" - mówi Dorota Eberhardt, CEO Kino Świat.

"Uniwersalne przesłanie, spora porcja humoru, współcześni, prawdziwi bohaterowie i emocjonalny przekaz. Wartka akcja i komediowe rozwiązania będą tworzyć kanwę dla opowieści z przesłaniem. 'Przepis na święta' to potrzebne zwierciadło współczesności. Moim celem jest, aby film niósł pozytywne emocje, wzruszenie, niewymuszony śmiech i… myśl. Dobrze bowiem, jeśli z komedii coś wynika, jak mówił Jan Machulski - dodaje reżyserka Magdalena Nieć.

"Przepis na święta" to film, który z czułością i humorem opowie o tym, co najważniejsze - nie tylko w Boże Narodzenie - o akceptacji, zrozumieniu i miłości. To apetyczna i doprawiona miłością świąteczna komedia zawierająca sekretną formułę na prawdziwą bliskość.

"Przepis na święta": Fabuła

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a wraz z nimi ciasta, ciastka, ciasteczka i inne smakowitości, które są wielką pasją Idy (Zofia Jastrzębska). Młoda kobieta kocha piec i marzy o własnej cukierni. Gdy w banku spotyka Piotra (Piotr Stramowski), przystojnego dyrektora, nie wie jeszcze, że ta rozmowa odmieni jej życie. Mężczyzna jest zafascynowany poczuciem humoru i bezkompromisowością dziewczyny.

Danuta Stenka w "Przepisie na święta" Karolina Grabowska materiały prasowe

Ida to nie jedyna nowa znajomość w życiu Piotra - drugą jest jego 10-letni syn Nikodem, o którego istnieniu ten dowiaduje się dopiero teraz… Pojawienie się dziecka staje się wielkim wyzwaniem dla skupionych na karierze Piotra i jego humorzastej partnerki Klary (Sonia Mietielica). Zdecydowanie potrzebują teraz wsparcia w obowiązkach domowych. Traf chce, że na ogłoszenie odpowiada… Ida. W tej nieoczywistej układance, pośród aromatu świątecznych wypieków do głosu dojdą uczucia, a prawdziwa miłość okaże się największym prezentem.