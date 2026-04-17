Powstaje "Top Gun 3"

Po raz pierwszy informacje o realizacji kontynuacji serii "Top Gun" pojawiły się na początku 2024 roku, czyli dwa lata po wielkim sukcesie filmu o podtytule "Maverick", który wyreżyserował Joseph Kosinski na podstawie scenariusza Ehrena Krugera, Erika Warrena Singera i Christophera McQuarrie.

"Myślimy i rozmawiamy o wielu różnych historiach i o tym, co moglibyśmy zrobić i co jest możliwe" - mówił ten ostatni w "Happy Sad Confused".

"Zapytałem: 'No, co zrobimy?'. Ehren Kruger coś zaproponował, a ja powiedziałem: 'Mm, właściwie'. Odbyliśmy jedną rozmowę na ten temat i już ramy są" - dodał.

"Gdy zaczynasz myśleć, dlaczego te filmy są robione w taki sposób, w jaki są. To nie jest akcja, to nie jest nawet skala tej akcji, to nie jest żadna z tych rzeczy - to emocje" - kontynuował.

Z kolei zapytany, czy wszedłby ponownie w rolę reżysera, Joseph Kosinski odpowiedział: "Nie poświęciłem temu dotąd absolutnie żadnej myśli, żadnej myśli".

"Top Gun": Kultowa seria

"Top Gun" to amerykański film akcji z 1986 roku, który szybko stał się kultowym klasykiem kina. Reżyserem filmu jest Tony Scott, a główną rolę zagrał Tom Cruise, wcielający się w postać porucznika Pete'a "Mavericka" Mitchella. Film opowiada historię młodego, utalentowanego, ale również aroganckiego pilota myśliwca, który zostaje wysłany do elitarnej szkoły lotniczej Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, znanej jako Top Gun. Oprócz Cruise'a w filmie wystąpili również: Kelly McGillis jako Charlotte "Charlie" Blackwood, Anthony Edwards jako Nick "Goose" Bradshaw, Val Kilmer jako Tom "Iceman" Kazansky oraz Tom Skerritt jako komandor Mike "Viper" Metcalf.

Po 36 latach Tom Cruise powrócił do roli Pete'a Mitchella w długo oczekiwanym sequelu o podtytule "Maverick". Film kontynuował historię tytułowego bohatera, który teraz jest doświadczonym kapitanem i instruktorem lotnictwa, odpowiedzialnym za szkolenie nowego pokolenia pilotów Top Gun. Jednym z kadetów jest syn jego zmarłego w tragicznych okolicznościach przyjaciela, który obwinia go o śmierć ojca (Miles Teller).

"Top Gun: Maverick" zarobił na całym świecie aż 1,5 miliarda dolarów (przy budżecie 170 milionów), dając kinom zastrzyk energii, którego potrzebowały w trudnych czasach okołopandemicznych.