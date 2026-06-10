"Tenet": porywający hit Nolana

"Tenet" w reżyserii Christophera Nolana to przepełniony akcją film science fiction, uznawany za jeden z najważniejszych tytułów 2020 roku. Bohater, zwany Protagonistą, ma do dyspozycji tylko jedno słowo: "Tenet". Uzbrojony w nie, przenika do mrocznego świata międzynarodowych szpiegów, próbując ocalić ludzkość. Aby tego dokonać, musi wykorzystać zjawisko wykraczające poza czas realny. Nie są to jednak typowe podróże w czasie. Christopher Nolan wyposażył bohatera w możliwość inwersji czasu - technologię pozwalającą na odwracanie kierunku, w jakim poruszają się obiekty i ludzie.

Protagonista musi rozwikłać zagadkę tej technologii i odkryć, kto stoi za groźbą zniszczenia świata. W obsadzie znaleźli się m.in. John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Clémence Poésy i Aaron Taylor-Johnson.

W momencie premiery film wywołał burzę w sieci - internauci na różne sposoby interpretowali fabułę i tworzyli dziesiątki teorii oraz analiz. "Tenet" zdobył dwie nominacje do Oscarów, ostatecznie otrzymując statuetkę za najlepsze efekty specjalne.

"Tenet": gdzie oglądać?

To już naprawdę ostatni dzwonek, by zobaczyć to wybitne widowisko stworzone przez Christophera Nolana. "Tenet" zniknie z biblioteki Netfliksa już 11 czerwca.