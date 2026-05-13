Kiedy odbędzie się 99. ceremonia wręczenia Oscarów?

Poznaliśmy dokładne daty, kiedy odbędzie się 99. i 100. ceremonia wręczenia Nagród Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej. Nadchodzące gale będą również ostatnimi emitowanymi przez wieloletniego dystrybutora, ABC. Kolejne edycje zobaczymy już w serwisie Youtube.

99. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się w niedzielę 14 marca 2027 roku, a 100. ceremonia w niedzielę 5 marca 2028 roku. Oba wydarzenia zostaną jeszcze zorganizowane w Dolby Theatre w Ovation Hollywood - tam, gdzie Oscary odbywały się przez lata. Akademia ogłosiła niedawno, że ceremonia zostanie przeniesiona do Peacock Theater i będzie się tam odbywać w latach 2029-2039.

Conan O'Brien powróci w roli gospodarza gali

Conan O'Brien, 63-letni amerykański komik, scenarzysta telewizyjny i gospodarz talk-show, miał okazję być gospodarzem uroczystej gali wręczania Oscarów już dwukrotnie. Właśnie ogłoszono, że O'Brien powróci w tej roli po raz trzeci - podczas zbliżającej się 99. ceremonii.

"Conan stworzył niezwykłą energię wokół Oscarów" - powiedział Craig Erwich, prezes Disney Television Group. "Jego wyjątkowy, komediowy głos sprawia, że największa noc Hollywood jest jedną z najbardziej rozrywkowych uroczystości w roku".

Autorem scenariusza ma być Mike Sweeney, który razem z Jeffem Rossem pracował przy Oscarach już trzy razy. Po raz czwarty powrócą także Raj Kapoor i Katy Mullan.

"To niesamowity zespół, który w ciągu ostatnich dwóch lat stworzył tak porywające, rozrywkowe i serdeczne widowiska. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za ich stałą współpracę, oddając hołd naszej globalnej społeczności filmowej - i z niecierpliwością czekamy na to, aż Conan w znakomity sposób poprowadzi tę uroczystość swoim błyskotliwym i pełnym humoru podejściem" - skomentowali dyrektor generalny Akademii Filmowej, Bill Kramer oraz prezes Lynette Howell Taylor.

O'Brien poprowadzi Oscary już trzeci rok z rzędu, co oznacza, że zarówno Złote Globy, jak i Oscary będą miały stałych gospodarzy. Dwukrotna konferansjerka Złotych Globów, Nikki Glaser, niedawno ponownie objęła funkcję gospodarza Globów na trzeci rok.

