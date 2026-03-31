W 2026 roku do kin wejdą filmy "Drama", "Odyseja", "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" i "Diuna: Część trzecia". Z kolei 12 kwietni rozpocznie się emisja trzeciego sezonu "Euforii".

"Mam nadzieję, że ludzie nie zmęczą się mną. Jestem wdzięczna wszystkim, którzy wspierają moje filmy i moją karierę w jakiś sposób" - przyznała Zendaya dla "Fandango". Dodała, że po tym intensywnym okresie "zamierza na chwilę zniknąć".

W czym zobaczymy Zendayę w 2026 roku?

"Drama" wejdzie do polskich kin 10 kwietnia. Opowiada o parze, która na kilka dni przed ślubem przechodzi kryzys. Wszystko przez sekret przyszłej panny młodej, który nagle wychodzi na jaw.

12 kwietnia na HBO zadebiutuje trzeci sezon "Euforii". Zendaya otrzymała za poprzednie Złoty Glob i dwie nagrody Emmy.

17 lipca światową premierę będzie miała "Odyseja" Christophera Nolana. Aktora wcieli się w niej w Atenę, boginię mądrości i wojny, która wspiera Odyseusza podczas jego powrotu do Itaki.

31 lipca do kin wejdzie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", w którym Zendaya powtórzy rolę Michelle Jones-Watson, ukochanej tytułowego bohatera.

Z kolei 18 grudnia aktorka znów wcieli się w Chani, wojowniczkę plemienia Fremenów, w "Diunie: Części trzeciej".

Warto dodać, że Zendaa ma już jedną premierę zapowiedzianą 2027 rok. Usłyszymy ją w "Shreku 5", w którym użyczy swojego głosu Felicii, córce tytułowego ogra i Fiony.