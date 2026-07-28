"To jego świat, my tylko w nim żyjemy". Gwiazdor negocjuje rolę życia w DC

Katarzyna Ulman

Oprac.: Katarzyna Ulman

Alan Ritchson ma za sobą świetne kilka miesięcy. Wystąpił w filmie "Maszyna do zabijania", teraz gra w "Motor City", a za dwa tygodnie debiutuje nowy sezon "Reachera". Wkrótce aktor może pojawić się w nowym uniwersum DC.

Alan Ritchson w marynarce i białej koszuli z rozpiętym kołnierzykiem, patrzy prosto w obiektyw na neutralnym tle.
Alan Ritchson REMO CASILLI / Reuters / ForumAgencja FORUM

Alan Ritchson dołączy do filmowego uniwersum DC?

W grudniu 2025 roku informowaliśmy, że w nowym uniwersum DC może pojawić się Alan Ritchson. Fani widzieli go w roli Batmana, z kolei David Michelinie, współtwórca postaci Venoma, widzi serialowego Reachera jako odtwórcę właśnie tej roli.

Alan Ritchson wielokrotnie opowiadał o różnych możliwościach, a teraz, podczas San Diego Comic-Con wyjawił nieco więcej na temat ewentualnego angażu w popularnej franczyzie.

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"Czuję, że muszę się do tego odnieść, ponieważ co jakiś czas pojawia się ten temat. Nie chcę nikogo zwodzić, żeby myśleli "może gra tę postać... Przeprowadziłem wiele rozmów z DC o tym, w kogo mógłbym się wcielić, ponieważ chcielibyśmy razem pracować. Nigdy nie mówcie nigdy - może Batman czeka na mnie w przyszłości - ale nie sądzę, że to się wydarzy" - cytuje wypowiedź aktora serwis IGN.

"Rozmawiamy o innej postaci" - zdradził Ritchson. Nie sądzę, że jest mi pisane zagrać Batmana, nie patrząc na to, jak badzo bym chciał".

Alan Ritchson w filmie "Motor City"

Tymczasem Alana Ritchsona możemy oglądać w nowym filmie. "Motor City" to thriller, w którym nie pada ani jedno słowo. Fabuła osnuta jest wokół losów Johna, który trafia za kratki w wyniku działań jego rywala, który pragnie zakochał się w dziewczynie Johna.

"Motor City" zadebiutowało w kinach w trakcie zeszłorocznego Międzynarodowego Festiwalu w Wenecji. Obecnie w serwisie Rotten Tomatoes ma wiele pozytywnych opinii.

Reżyserem filmu jest Potsy Ponciroli, a w obsadzie, oprócz Ritchsona, znaleźli się Shailene Woodley, Ben Foster, Pablo Schreiber, Ben McKenzie.

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