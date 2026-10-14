Ten film to idealny wybór na Halloween. Widzowie go pokochali

Moda na horrory trwa w najlepsze. Sukcesy tytułów, takich jak "Backrooms", "Obsesja" czy "Inna mamusia" nie pozostawiają wątpliwości - widzowie łakną nieprzewidywalnych historii z dreszczykiem emocji, które odkryją ich najgłębiej skrywane lęki i pomogą je oswoić. Zanim jednak pokochaliśmy wspomniane wyżej tytuły, nasze serca mocniej zabiły do innej hollywoodzkiej superprodukcji, której popularność w 2025 roku przerosła wszelkie możliwe oczekiwania.

"Zniknięcia", bo to o tym znakomitym horrorze mowa, wbiły w kinowe fotele widzów na całym świecie. Film w reżyserii Zacha Creggera ("Resident Evil", "Barbarzyńcy") zdobył aż 93 proc. pozytywnych ocen od krytyków i 85 proc. od całej reszty publiczności. Niemal równie imponujący wynik (81 proc.) produkcja zebrała od krytyków w serwisie Metacritic, nie otrzymawszy przy tym ani jednej negatywnej recenzji.

"Zniknięcia": horror, który zarobił setki milionów dolarów

Finansowy sukces to mało powiedziane. "Zniknięcia" oprócz fenomenalnych recenzji wywołały prawdziwe zatrzęsienie w box-office'ie. Nakręcenie filmu kosztowało twórców 38 milionów dolarów, całkiem sporo, patrząc na średnią gatunku. Produkcja okazała się jednak strzałem w dziesiątkę - film zarobił na całym świecie około 270 milionów dolarów.

W "Zniknięciach" imponuje nie tylko nietuzinkowa fabuła, scenariusz i mistrzowskie tempo opowiadanej historii. Film Creggera spotkałby zapewne zupełnie inny los, gdyby nie znakomici aktorzy, z którymi reżyser spotkał się na planie. W obsadzie "Zniknięć" pojawili się m.in. Josh Brolin ("Diuna"), Julia Garner ("Ozark"), Austin Abrams ("Euforia") i Alden Ehrenreich ("Han Solo: Gwiezdne wojny - historie").

Oscar za rolę w horrorze? Gwiazda "Zniknięć" pokonała rywalki

Najjaśniejszą gwiazdą filmu jest jednak Amy Madigan, która wcieliła się w postać ekscentrycznej ciotki Gladys.

Jej nieoczywista, budząca postrach kreacja przyniosła aktorce Oscara w kategorii najlepsza rola drugoplanowa. Madigan pokonała w oscarowym wyścigu Teyanę Taylor, Wunmi Mosaku, Ingę Ibsdotter Lilleaas i Elle Fanning, zdobywając złotą statuetkę w wieku 75 lat, niemal cztery dekady po poprzedniej nominacji.

"Zniknięcia" już wkrótce na platformie Netflix!

"Zniknięcia" to mroczna, podszyta lękiem i czarnym humorem opowieść o nocy, która na zawsze zmienia losy mieszkańców spokojnego miasteczka Maybrook w Pensylwanii. Gdy o 2:17 ze swoich domów w tajemniczych okolicznościach uciekają uczniowie tej samej klasy, w ich poszukiwania angażują się wszyscy: zrozpaczeni rodzice, nauczyciele, miejscowa policja. Nikt nie ma pojęcia, co mogło spowodowało ich zniknięcie. Nikt, poza jedynym chłopcem, który tej nocy pozostał w swoim łóżku...

Cała szkolna społeczność odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację obarcza wychowawczynię klasy, Justine Gandy (Julia Garner). Ta zarzeka się, że nie ma ze zniknięciem dzieci nic wspólnego i na własną rękę angażuje się w ich poszukiwania. Odpowiedzi na pytania szuka również ojciec jednego z uczniów, Archer Graff (Josh Brolin), jednak rozwiązanie zagadki, zarówno dla niego, jak i dla Justine, może okazać się najbardziej szokującą rzeczą w życiu.

"Zniknięcia" trafią na platformę Netflix już 24 października.



