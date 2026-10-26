"Zobaczysz wszystko" skupia się na Elizabeth Holmes, założycielce firmy Theranos, która została skazana na 11 lat więzienia za oszustwo inwestorów i defraudację. Odbywanie wyroku rozpoczęła 30 maja 2023 roku. Na 34 dni przed pójściem do więzienia zaprosiła do swojego domu ekipę dokumentalną, która miała zarejestrować ją i jej najbliższych. Filmowcami przewodził Nathan Fielder - komik znany z seriali "Złoty dotyk Nathana", "The Curse" i "Próba generalna".

"Zobaczysz wszystko" zarabia świetnie

Krytycy są zgodni, że "Zobaczysz wszystko" jest jednym z najlepszych filmów roku. W Stanach Zjednoczonych dzieło Fieldera i Oppenheima zarobiło łącznie 45,1 miliona dolarów. Warto zaznaczyć, że dokument debiutował na 855 ekranach. Zarobił wówczas 15 milionów dolarów. Zachęcona sukcesem wytwórnia A24 zwiększyła w drugi weekend liczbę ekranów do 2655. W rezultacie zgromadził on w tym czasie 19,5 miliona dolarów.

Przy siedmiomilionowym budżecie "Zobaczysz wszystko" już jest sukcesem kasowym. Jednak wciąż brakuje mu sporo do najlepiej zarabiających dokumentów w historii. "Michael Jackson's This Is It" z 2009 roku zarobił 267 milionów dolarów. Z kolei nagrodzony Złotą Palmą w Cannes "Fahrenheit 9/11" Michaela Moore'a zgromadził 222 miliony dolarów.

"Zobaczysz wszystko" [trailer] materiały dystrybutora

Kiedy "Zobaczysz wszystko" wejdzie do polskich kin?

Polska premiera filmu Fieldera i Oppenheima nastąpi 6 listopada 2026 roku. Wcześniej produkcję można zobaczyć na pokazach przedpremierowych. Z powodu wysokich ocen krytyków oraz poczty pantoflowej zainteresowanie widzów jest ogromne. Bilety na wszystkie seanse są niemal wyprzedane.

Wytwórnia A24 rozpoczęła kampanię oscarową dla "Zobaczysz wszystko". Film będzie walczył nie tylko o złotą statuetkę za dokument, ale także w innych kategoriach, w tym za produkcję roku i reżyserię.