To była ostatnia rola wybitnego aktora. Dał prawdziwy popis

"W ukryciu": O filmie

Paryż, maj 1968: 9-letni chłopiec jest podekscytowany możliwością spędzenia kilku dni z dziadkami w ich wiekowym mieszkaniu. Dołączają do nich dwaj żywiołowi wujkowie - artysta plastyk i aspirujący intelektualista oraz prababcia z Odessy. W tym samym czasie rodzice chłopca biorą udział w historycznych protestach. Podczas, gdy sytuacja w kraju wywraca się do góry nogami, ekscentryczna rodzina zostaje zmuszona do konfrontacji z przeszłością.

Komediodramat "W ukryciu" powstał na motywach nagradzanej powieści Christophe'a Boltanskiego, inspirowanej historią zasłużonej dla Francji rodziny autora. Za reżyserię odpowiada szwajcarski twórca o polskich korzeniach - Lioner Baier ("Pycha"), który razem z Catherine Charrier napisał także scenariusz. W swojej ostatniej roli wystąpił w filmie wybitny francuski aktor Michel Blanc ("Minister"). U jego boku zagrali: Dominique Reymond ("Zawieszeni w czasie"), William Lebghil ("Fantazje"), Aurélien Gabrielli ("Złodziejki") i Liliane Rovère ("Dom pogodnej starości").

Reklama

Światowa premiera filmu odbyła się w Konkursie Głównym Berlinale, polska premiera festiwalowa na Mastercard OFF Camera. Przedpremierowo obraz zostanie pokazany w czerwcu podczas Przeglądu Nowego Kina Francuskiego.

"Podobnie jak rodzina Christophe'a Boltanskiego, autora powieści 'W ukryciu', moja również pochodzi z Odessy. Mój pradziadek poznał tam moją prababcię. On był Polakiem, ona Szwajcarką i pracowała jako opiekunka do dzieci. Reszta to zwyczajna historia imigracyjna. Kiedy kręciłem film 'Na wschód' w 2005 roku w Polsce, próbowałem dowiedzieć się więcej o mojej rodzinie. Ale ponieważ archiwa są niekompletne, duża część ich życia jest nieudokumentowana. Odkryłem jednak, jak moi przodkowie dostosowywali swoją 'prawdę', aby zintegrować się w Szwajcarii. Dokumenty, sprzeczne informacje, geograficzne przybliżenia. Zdecydowałem więc, że wezmę z tej genealogii to, co było dla mnie przydatne. Christophe Boltanski robi to samo w swojej książce. Opowiada historię swojej rodziny, ale niekoniecznie mówi całą prawdę. Zrobiłem to samo w filmie, wplatając w niego elementy mojej własnej historii" - mówi reżyser Lionel Baier

Christophe Boltanski, autor książki, na podstawie której powstał scenariusz filmu, jest dziennikarzem i pisarzem. "W ukryciu" to jego pierwsza powieść. Otrzymał za nią 2015 roku Prix Femina oraz szereg innych nagród literackich. W swojej książce przedstawił barwną historię rodziny Boltanskich, zasłużonej dla kultury i nauki francuskiej. Dziadek autora był lekarzem, członkiem Akademii Medycyny, babka pisarką, ojciec wybitnym socjologiem, jeden ze stryjów - językoznawcą, drugi - światowej sławy artystą plastykiem, siostra - historyczką.