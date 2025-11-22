To była największa porażka w karierze gwiazdora. Dziś jest za nią wdzięczny

George Clooney: Nie uczysz się na sukcesach

"'Batman i Robin' - wiele się nauczyłem z tego filmu. Nie uczysz się na sukcesach, a na porażkach właśnie. Musisz się podźwignąć, znaleźć rozwiązanie i iść dalej. Więc jest to pożyteczne" - powiedział George Clooney w rozmowie z magazynem "People".

Przypomnijmy, że wspomniany film Joela Schumachera zdobył aż jedenaście nominacji do Złotych Malin ("triumfowała" Alicia Silverstone za rolę drugoplanową) i został zmiażdżony przez krytyków.

Reklama

Czego gwiazdor nauczył się z tej porażki? "Od tej pory nie byłem już tylko aktorem dostającym rolę, byłem pociągany do odpowiedzialności za sam film. Dlatego moje kolejne trzy filmy to 'Złoto pustyni', 'Bracie, gdzie jesteś?' i 'Co z oczu, to z serca'. Uznałem, że muszę znajdować lepsze projekty" - wyjaśnił Clooney.

Kilka lat po porażce "Batmana i Robina" gwiazdor odebrał Oscara za drugoplanową kreację w "Syrianie" (2005).

"Jay Kelly": Nowa rola George'a Clooneya

Wspomniany "Jay Kelly" to pełna ironii, wzruszeń i zaskakującego humoru opowieść o sławnym aktorze (Clooney) i jego lojalnym menedżerze (Adam Sandler), którzy wyruszają w podróż po Europie, mierząc się z wyborami swojego życia. Noah Baumbach ("Historia małżeńska", "Biały szum") łączy kino obyczajowe z egzystencjalnym dramatem, pokazując, że nawet w dorosłym wieku można przechodzić ważne przemiany i mierzyć się z tym, co przynosi czas" - czytamy w informacji prasowej.

W filmie "Jay Kelly" George Clooney i Adam Sandler po raz pierwszy wystąpili razem na ekranie. W obsadzie znaleźli się również: Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Patrick Wilson, Greta Gerwig, Emily Mortimer, Jim Broadbent, Eve Hewson, Alba Rohrwacher oraz Stacy Keach.

Premiera światowa miała miejsce 28 sierpnia 2025 roku na 82. Festiwalu Filmowym w Wenecji. Ofertę Netfliksa wzbogaci 5 grudnia.