To będzie wielki powrót? Chodzą plotki o nowych "aniołkach Charliego"

"Aniołki Charliego" święciły triumfy ponad 40 lat temu. Przygody głównych bohaterek do dzisiaj wzbudzają podziw. W aktorkach z serialu kochali się mężczyźni na całym świecie.

Nic dziwnego, że serial przyciągał publikę: w każdym odcinku widzowie spotykali się z trzema atrakcyjnymi dziewczynami, które walczyły z przestępcami. Inteligentna Sabrina Duncan, temperamentna Jill Munroe i czarująca Kelly Garrett stawiały czoła najtrudniejszym zagadkom kryminalnym, które zlecał im ich przełożony, tytułowy Charlie Townsend.

W kolejnych latach powstały filmy, które mocno dzieliły publikę. Teraz Sony planuje wskrzesić franczyzę.

"Aniołki Charliego" powrócą?

Według najnowszych doniesień studio Sony pracuje nad przywróceniem pełnometrażowej serii filmów. Scenariuszem ma zająć się Pete Chiarelli, który pracował wcześniej nad "Narzeczonym mimo woli" oraz "Bajecznie bogatymi Azjatami".

Choć "The Hollywood Reporter" nie powołuje się na konkretne źródła, twierdzi, że za produkcję ma odpowiadać Drew Barrymore i jej wytwórnia Flower Films. Oficjalnie studio Sony jeszcze niczego nie potwierdziło, ale oczekiwania wieloletnich fanów rosną. Czyżby w końcu doczekali się jakościowej produkcji, która nie zawiedzie oczekiwań?

"Aniołki Charliego": kobiety z charakterem

"Aniołki Charliego" to amerykański serial kryminalny, który zadebiutował na antenie ABC 22 września 1976 roku. Serial opowiada o trzech absolwentkach Akademii Policyjnej w Los Angeles, które pracują jako prywatne detektywki dla tajemniczego milionera Charliego Townsenda. Główne bohaterki to Sabrina Duncan (Kate Jackson), Jill Munroe (Farrah Fawcett) i Kelly Garrett (Jaclyn Smith). W późniejszych sezonach do zespołu dołączyły Kris Munroe (Cheryl Ladd), Tiffany Welles (Shelley Hack) i Julie Rogers (Tanya Roberts).

Bohaterki "Aniołków Charliego" stały się również ikonami mody lat 70. Serial promował charakterystyczne fryzury i stylizacje tamtej dekady, czyli cieniowane włosy, spodnie dzwony, kozaki i pulowery. Produkcja odniosła ogromny sukces, zdobywając rzesze fanów na całym świecie.

Sukces serialu zaowocował powstaniem dwóch filmów kinowych w 2000 i 2003 roku, w których główne role zagrały Cameron Diaz, Drew Barrymore i Lucy Liu.