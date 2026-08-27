"The Social Reckoning. W sieci konsekwencji" skupi się na aferze Facebook Papers z 2021 roku. Stojąca za wyciekiem dokumentacji Frances Haugen utrzymywała, że władze serwisu społecznościowego były świadome jego negatywnego wpływu na użytkowników. Nowy zwiastun można zobaczyć TUTAJ.

Kogo zobaczymy na ekranie w sequelu "The Social Network"?

Jeremy Allen White ("The Bear") zagrał Jeffa Horowitza, dziennikarza "Wall Street Journal", który ujawnił aferę. W Haugen wcieliła się Mikey Madison, laureatka Oscara za "Anorę". Jeremy Strong ("Sukcesja", "Wybraniec") przejął rolę Marka Zuckerberga, założyciela Facebooka, po Jesse'em Eisenbergu. W obsadzie znaleźli się także Bill Burr, Wunmi Mosaku, Billy Magnussen i Betty Gilpin.

Film jest kontynuacją "The Social Network" Davida Finchera z 2010 roku. Film opowiadał o powstaniu Facebooka. Okazał się sukcesem frekwencyjnym i artystycznym. Zarobił na całym świecie niemal 225 milionów dolarów oraz otrzymał siedem nominacji do Oscara, w tym za produkcję roku i rolę Eisenberga. Ostatecznie zwyciężył w trzech kategoriach: scenariusz adaptowany, montaż i muzyka.

Kiedy premiera najnowszego filmu Aarona Sorkina?

"The Social Reckoning: W sieci konsekwencji" wejdzie do kin na całym świecie 9 października 2026 roku.