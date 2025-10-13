Tom Cruise jako Jerry Maguire

Jerry wspiął się już na sam szczyt swojej kariery. Jest cenionym i spełnionym agentem sportowym. Niestety jedna decyzja burzy jego dotychczasowy życie - mężczyzna traci znajomych i pozycję. Otrzyma jednak szansę na ułożenie życia na nowo... u boku pięknej Dorothy.

W głównego bohatera w filmie "Jerry Maguire" wciela się Tom Cruise, a rolę Dorothy odegrała Renee Zellweger. Na ekranie występują także Kelly Preston, Jonathan Lipnicki, Jerry O'Connell, Regina King oraz Cuba Gooding Jr, który za swoją kreację otrzymał najważniejszą nagrodę w świecie filmowym - Oscara.

Film, który debiutował w 1996 roku, został wyreżyserowany przez Camerona Crowe'a, twórcę "Vanilla Sky", "Witamy na Hawajach", "Nic nie mów" i "Kupiliśmy zoo". Na "Rotten Tomatoes" doczekał się wielu pozytywnych recenzji. Jego wynik to 84% pozytywnych opinii od krytyków!

"Cruise znakomicie sportretował mężczyznę stojącego na krawędzi utraty zmysłów i kontaktu z rzeczywistością. Jest zabawny, smutny i zdesperowany, ale mimo to w tym filmie z 1996 roku wydaje się i tak czarujący" - pisze w serwisie Candice Frederick, top krytyk.

"Jerry Maguire" - kiedy i gdzie oglądać?

"Jerry Maguire" zostanie wyemitowany już wieczorem 13 października o godz. 21:00 na kanale Super Polsat.

