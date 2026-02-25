"Odyseja kosmiczna Phila Lorda i Chrisa Millera wystartowała jako pierwszy świetny blockbuster 2026 roku" - napisał Eric Marchen na platformie X. "Zdjęcia Greiga Frasera są nie z tego świata i dosłownie sięgają gwiazd, a towarzyszy im imponujący występ Ryana Goslinga".

"Ostatni film Lorda i Millera to 'Krótkie spięcie' podniesione do ekstremalnej potęgi oraz epicka kosmiczna przygoda, która podnosi ciśnienie i w swym centrum stawia humanistyczne przesłanie, a przy okazji dostarcza obrazy, po których zbieramy szczękę z podłogi" - napisał krytyk Adriano Caporusso.

"'Projekt Hail Mary' to epickie osiągnięcie kinematografii" - napisał Scott Menzel. "Phil Lord i Chris Miller jakimś cudem znów podnieśli poprzeczkę, dostarczając dzieło, które jest nie tylko ich najbardziej ambitnym projektem do tej pory, ale też najbardziej kompletnym".

Z kolei Barry Hertz nie był nastawiony tak entuzjastycznie. "Scenariusz nie jest do końca szybszy od światła z racji zbyt wielu zakończeń i jednego wątku, który nagle znika, do tego zobowiązania wobec oferty Amazona - wszystko to nie jest w stanie przyćmić galaktycznego uroku Ryana Goslinga" - ironizował krytyk.

"Projekt Hail Mary". Pierwszy hit 2026 roku?

"Projekt Hail Mary" jest oparty na książce Andy'ego Weira pod tym samy tytułem. Opowiada o astronaucie, który budzi się w opustoszałym statku kosmicznym bez wiedzy o swojej tożsamości. Z czasem odkrywa, że jego misja przesądzi o losach świata.

W roli głównej wystąpił Ryan Gosling. Towarzyszą mu Sandra Hüller i Milana Vayntrub. Scenariusz napisał Drew Goddard. Za kamerą stanęli Phil Lord i Chris Miller, twórcy serii "21 Jump Street", pomysłodawcy animacji "Lego: Przygoda" oraz "Spider-Man: Uniwersum". Otwarcie filmu pokazano w kwietniu 2025 roku podczas CinemaConu w Las Vegas. Wywarło ono ogromne wrażenie na publiczności.

"Projekt Hail Mary" trafi do kin na całym świecie już 20 marca 2026 roku.