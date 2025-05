To będzie ostatni występ Thora? Gwiazdor napisał poruszający wpis

Chris Hemsworth opublikował poruszający wpis

Chris Hemsworth po raz pierwszy wcielił się w boga piorunów w 2011 roku w filmie "Thor". Później wielokrotnie pojawiał się w filmach o Avengers jako jeden z członków ekipy i doczekał się kontynuacji swoich indywidualnych filmów. Przygoda Hemswortha z Marvel Cinematic Universe trwa już prawie 15 lat, a najbliższy projekt, w którym weźmie udział nosi tytuł "Avengers: Doomsday". Aktor opublikował niedawno poruszający wpis, w którym dziękuje fanom za obecność i opisuje granie Thora jako największy zaszczyt. Fani domyślają się, że nadchodzący film z uniwersum może być ostatnim, w którym zobaczymy Asgardczyka.

Reklama

"Granie Thora było jednym z największych zaszczytów w moim życiu. Przez ostatnie 15 lat trzymałem Mjolnera, a następnie Stormbreakera, ale to, co uczyniło to naprawdę wyjątkowym... to dzielenie się tym z wami wszystkimi" - napisał Hemsworth pod filmem na YouTube podsumowującym niektóre z najlepszych momentów Boga Gromu. "Wasza pasja, wasze okrzyki i wasza miłość do tej postaci znaczyły dla mnie wszystko. Dziękuję za uczynienie mojej podróży przez Marvel Cinematic Universe niezapomnianą. Następny w kolejce jest 'Doomsday'!"

Zdjęcie Thor: Miłość i grom / materiały prasowe

Niestety na odpowiedź, czy Thor faktycznie zginie w "Avengers: Doomsday" będziemy musieli jeszcze długo poczekać. Premiery dwóch zaplanowanych filmów MCU zostały przesunięte w czasie.

"Avengers: Doomsday" przesunięte! Kiedy premiera nowego filmu Marvela?

"Avengers: Doomsday" obecnie zaplanowane jest na 18 grudnia 2026 roku, a "Avengers: Secret Wars" ma mieć swoją premierę rok później - 17 grudnia 2027 roku.

W ujawnionej dotychczas obsadzie pierwszego filmu znajdzie się 27 aktorów z poprzednich adaptacji komiksów Marvela, między innymi Patrick Stewart (Profesor Charles Xavier), Ian McKellen (Magneto), Channing Tatum (Gambit), Florence Pugh (Yelena Belova), Simu Liu (Shang-Chi), Vanessą Kirby (Invisible Woman), Anthony Mackie (Kapitan Ameryka), Chris Hemsworth (Thor), Paul Rudd (Ant-Man) oraz Robert Downey Jr. jako Doctor Doom.

Zdjęcia do "Avengers: Doomsday" trwają od środy 26 marca 2025 roku. Za kamerą stoją bracia Joe i Anthony Russo, twórcy poprzednich odsłon przygód Mścicieli: "Wojny bez granic" i "Końca gry".

Zobacz też: Niezwykły gest Bono z U2. Wyjątkowy prezent dla dziennikarza z Polski