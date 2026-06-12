Według portalu "Puck" kolejny film z serii "Mad Max" będzie ostatnim w karierze Millera. Po jego realizacji reżyser zamierza sprzedać prawa do niego wytwórni, która zapłaci najwięcej.

"Mad Max: The Wasteland". Projekt powstaje od 2017 roku

Szósta odsłona cyklu ma nosić podtytuł "The Wasteland" i będzie prequelem "Na drodze gniewu" z 2015 roku. Miller po raz pierwszy mówił o pomyśle w 2017 roku. Miał wtedy rozpocząć jego preprodukcję i zapewnić powrót Toma Hardy'ego w roli tytułowej. Prace zostały wstrzymane z powodu konfliktu między reżyserem i wytwórnią Warner Bros.

Ostatecznie Miller zrealizował "Furiosę: Sagę Mad Max", prequel skupiający się na postaci granej w "Na drodze gniewu" przez Charlize Theron. Film wszedł do kin w maju 2024 roku. Mimo mocnych recenzji okazał się box-offisową bombą. Według analityków produkcja mogła stracić nawet 120 milionów dolarów. Nie dziwi więc, że włodarze Warnera nie są zainteresowane powrotem do świata "Mad Maxa".

W rozmowie z "Vulture" z lutego 2026 roku Miller przyznał, że scenariusz "The Westland" jest gotowy. Nie wiadomo, czy Hardy powróci w roli głównego bohatera.



