To będzie nowy hit Netfliksa? Uwielbiany kryminał może zaskoczyć
Film Riana Johnsona "Żywy czy martwy: Film z serii 'Na noże'" ("Wake Up the Dead Man") został zaprezentowany na trwającym obecnie festiwalu w Toronto. To trzecia odsłona lubianej serii Netfliksa. Co o nowych przygodach Benoita Blanca piszą krytycy?
Opisując najnowszą odsłonę serii, reżyser Rian Johnson zaznaczył, że będzie się on znacznie różnił od poprzedniego filmu. "Jest bardziej gotycki, bardziej przyziemny. Przypomina pierwszą część. W pewnym sensie wraca do korzeni kryminału, nawet nie do Agathy Christie, a do Edgara Allana Poe’ego" - mówił.
Mężczyzna zgodził się także, że Blanc, który jest twarzą serii "Na noże", nie był głównym bohaterem żadnego filmu. "To zabieg, który stosują wszystkie dobre kryminały. Christie robiła tak w wielu swoich książkach: protagonista nie był detektywem. A filmy muszą być napędzane podobnym silnikiem. [...] Detektyw to postać w rodzaju rekina w ‘Szczękach’. Jest niemalże boską istotą w fabule. Trudno sprzedać wobec niego stawkę emocjonalną" - wyjaśnił.
W obsadzie trzeciego filmu z serii "Na noże" oprócz Daniela Craiga znaleźli się: Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack oraz Thomas Haden Church.
Po pokazie filmu na trwającym obecnie festiwalu w Toronto do sieci zaczęły spływać pierwsze recenzje. Krytycy zwrócili uwagę na kreację Josha O'Connora i zgodnie uznali ją za udaną.
"Debiutujący w serii aktor nie tylko daje znakomity popis komediowego talentu. Znany z "Challengers" i "Pięknego kraju" aktor wnosi też do filmu autentyczną grację" - pisał dziennikarz The Wrap.
Doceniono również nowy klimat filmu, który dodaje powiewu świeżości i jednocześnie czerpie z lubianych przez publiczność motywów z pierwszych dwóch odsłon.
"To działa i nie jest wielką tajemnicą dlaczego tak jest - Johnson za swoją formę i format i świetnie sobie z nimi radzi, bawiąc się tonem i przesłaniem, ale nigdy nie tracąc z oczu tego, dlaczego te historie są tak niesamowicie wciągające" - komentowała Kate Erbland z IndieWire.
Trzecia część opowieści o przygodach Benoita Blanca zadebiutuje na Netfliksie 12 grudnia 2025 roku.
