To będzie nowy hit Netfliksa? Uwielbiany kryminał może zaskoczyć

"Żywy czy martwy: Film z serii 'Na noże'": co wiemy o filmie?

Opisując najnowszą odsłonę serii, reżyser Rian Johnson zaznaczył, że będzie się on znacznie różnił od poprzedniego filmu. "Jest bardziej gotycki, bardziej przyziemny. Przypomina pierwszą część. W pewnym sensie wraca do korzeni kryminału, nawet nie do Agathy Christie, a do Edgara Allana Poe’ego" - mówił.

Mężczyzna zgodził się także, że Blanc, który jest twarzą serii "Na noże", nie był głównym bohaterem żadnego filmu. "To zabieg, który stosują wszystkie dobre kryminały. Christie robiła tak w wielu swoich książkach: protagonista nie był detektywem. A filmy muszą być napędzane podobnym silnikiem. [...] Detektyw to postać w rodzaju rekina w ‘Szczękach’. Jest niemalże boską istotą w fabule. Trudno sprzedać wobec niego stawkę emocjonalną" - wyjaśnił.

W obsadzie trzeciego filmu z serii "Na noże" oprócz Daniela Craiga znaleźli się: Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack oraz Thomas Haden Church.

"Żywy czy martwy: Film z serii 'Na noże'": pierwsze opinie. Warto czekać?

Po pokazie filmu na trwającym obecnie festiwalu w Toronto do sieci zaczęły spływać pierwsze recenzje. Krytycy zwrócili uwagę na kreację Josha O'Connora i zgodnie uznali ją za udaną.

"Debiutujący w serii aktor nie tylko daje znakomity popis komediowego talentu. Znany z "Challengers" i "Pięknego kraju" aktor wnosi też do filmu autentyczną grację" - pisał dziennikarz The Wrap.

Doceniono również nowy klimat filmu, który dodaje powiewu świeżości i jednocześnie czerpie z lubianych przez publiczność motywów z pierwszych dwóch odsłon.

"To działa i nie jest wielką tajemnicą dlaczego tak jest - Johnson za swoją formę i format i świetnie sobie z nimi radzi, bawiąc się tonem i przesłaniem, ale nigdy nie tracąc z oczu tego, dlaczego te historie są tak niesamowicie wciągające" - komentowała Kate Erbland z IndieWire.

"Żywy czy martwy. Film z serii ‘Na noże’". Obsada i data premieryz serii "Na noże"

Trzecia część opowieści o przygodach Benoita Blanca zadebiutuje na Netfliksie 12 grudnia 2025 roku.

