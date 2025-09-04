Reklama

To będzie największy hit przyszłego roku? Aktor jest zachwycony

Oprac.: Patrycja Otfinowska
1 godz. 19 minut temu

Christopher Nolan pracuje nad nowym filmem zatytułowanym "Odyseja", który zapowiada się na kinowy hit. W gwiazdorskiej obsadzie znalazł się m.in. Tom Holland, a młody aktor nie kryje swojego zachwytu. Jak ocenia tę współpracę?


Tą produkcją będzie żył cały świat i zapowiedzią tego są kolejne sukcesy osiągane na długo przed premierą. Jakiś czas temu w Ameryce do sprzedaży trafiły bilety na pokazy promocyjne - bilety rozeszły się w zaledwie godzinę! Christopher Nolan pracuje nad spektakularnym widowiskiem zatytułowanym "Odyseja". Plany zdjęciowe były rozsiane po całym świecie, a w obsadzie znalazły się same znakomite nazwiska. 

Na ekranie zobaczymy m.in. Toma Hollanda, a młody aktor nie kryje swojego zachwytu. W niedawnym wywiadzie opowiedział o swoich odczuciach - bardzo pozytywnych! 

"Odyseja": najlepszy scenariusz w jego karierze

Tom Holland w nadchodzącej produkcji wcieli się w postać Telemacha - syna Odyseusza, a w rozmowie z AFP zdradził, że film ma "najlepszy scenariusz", jaki kiedykolwiek miał okazję czytać. Ale to nie wszystko - pochwalił także atmosferę pracy. 

"Chris to prawdziwy partner do współpracy. Wie, czego chce, ale to nie jest środowisko, w którym nie można przedstawiać pomysłów ani budować postaci w określony sposób". 

"Odyseja": widowiskowe dzieło Nolana

"Odyseja" przybliży widzom historię z greckiego eposu Homera. Przyjrzymy się bliżej dziesięcioletniej podróży Odyseusza, który po zakończeniu wojny trojańskiej stara się wrócić na wyspę Itaka. Podróż ta była pełna przygód, starć z cyklopem, syrenami, nimfami i czarownicami, a każde zagrożenie oddalało Odysa, od jego domu i ukochanej rodziny. 

W obsadzie znaleźli się także Anne HathawayZendayaLupita Nyong'oRobert PattinsonCharlize Theron, Benny Safdie, John LeguizamoElliot Page, Himesh Patel, Bill Irwin, Mia Goth i Samantha Morton

Produkcja ma trafić do kin 17 lipca 2026 roku. 

INTERIA.PL
