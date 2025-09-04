To będzie największy hit przyszłego roku? Aktor jest zachwycony



Tą produkcją będzie żył cały świat i zapowiedzią tego są kolejne sukcesy osiągane na długo przed premierą. Jakiś czas temu w Ameryce do sprzedaży trafiły bilety na pokazy promocyjne - bilety rozeszły się w zaledwie godzinę! Christopher Nolan pracuje nad spektakularnym widowiskiem zatytułowanym "Odyseja". Plany zdjęciowe były rozsiane po całym świecie, a w obsadzie znalazły się same znakomite nazwiska.

Na ekranie zobaczymy m.in. Toma Hollanda, a młody aktor nie kryje swojego zachwytu. W niedawnym wywiadzie opowiedział o swoich odczuciach - bardzo pozytywnych!

Reklama

"Odyseja": najlepszy scenariusz w jego karierze

Tom Holland w nadchodzącej produkcji wcieli się w postać Telemacha - syna Odyseusza, a w rozmowie z AFP zdradził, że film ma "najlepszy scenariusz", jaki kiedykolwiek miał okazję czytać. Ale to nie wszystko - pochwalił także atmosferę pracy.

"Chris to prawdziwy partner do współpracy. Wie, czego chce, ale to nie jest środowisko, w którym nie można przedstawiać pomysłów ani budować postaci w określony sposób".

"Odyseja": widowiskowe dzieło Nolana

"Odyseja" przybliży widzom historię z greckiego eposu Homera. Przyjrzymy się bliżej dziesięcioletniej podróży Odyseusza, który po zakończeniu wojny trojańskiej stara się wrócić na wyspę Itaka. Podróż ta była pełna przygód, starć z cyklopem, syrenami, nimfami i czarownicami, a każde zagrożenie oddalało Odysa, od jego domu i ukochanej rodziny.

W obsadzie znaleźli się także Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Bill Irwin, Mia Goth i Samantha Morton.

Produkcja ma trafić do kin 17 lipca 2026 roku.