"The Odyssey" będzie adaptacją greckiego eposu autorstwa Homera. Opowiada on o dziesięcioletniej podróży Odyseusza, który po zakończeniu wojny trojańskiej stara się wrócić na wyspę Itaka.

W roli głównej zobaczymy Matta Damona. Jako jego syn Telemach wystąpi Tom Holland. W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się także Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Bill Irwin, Mia Goth i Samantha Morton.

Premiera "The Odyssey" jest planowana na 17 lipca 2026 roku. Wytwórnia Universal zapowiada go jako "wizjonerskie, wyjątkowe w tym pokoleniu dzieło, z którego dumny byłby sam Homer". To pierwszy film w historii, który będzie w całości zrealizowany kamerami IMAX. Jego budżet szacuje się na 250 milionów dolarów.

Zdjęcia do "The Odyssey" na półmetku

"To będzie ostatni taki film. Myślę, że będzie najbardziej epicką ze wszystkich epickich produkcji. [...] Pokazali nam zdjęcia lokacji, które znajdują się w całej Europie. To szalona podróż, trwająca 10 lat" - mówił niedawno James Newman, koordynator kaskaderów na planie "The Odyssey".

Ekipa filmowa zakończyła już zdjęcia w Maroku, Grecji, Włoszech i Los Angeles. Teraz pracuje w Szkocji. Nie ma jednak mowy o zwolnieniu tempa. Jak podaje blog "World of Reel", produkcja znajduje się dopiero w połowie realizacji.

"The Odyssey" jest najnowszym filmem Christophera Nolana. Jego ostatnie dzieło "Oppenheimer" z 2023 roku okazało się ogromnym sukcesem artystycznym i finansowym. Zarobiło na całym świecie prawie 976 milionów dolarów. Jego twórcy otrzymali także liczne nagrody, między innymi siedem Oscarów — w tym za produkcję roku, reżyserię, aktora pierwszoplanowego (Cillian Murphy) i drugoplanowego (Robert Downy Jr.).