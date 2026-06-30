Wcześniej obliczono, że produkcja w reżyserii Craiga Gillespie'a zarobiła w czasie swoich pierwszych trzech dni na ekranach kin 38 milionów dolarów w Stanach Zjednoczonych oraz 68 milionów na całym świecie. Przy budżecie, który mógł wynosić nawet 180 milionów dolarów (plus dodatkowe 120 milionów na marketing), nie jest to zadowalająca kwota.

Ostateczne dane okazały się dla wytwórni Warner Bros. jeszcze gorsze. Wynika z nich, że "Supergirl" zarobiła 37,1 miliona dolarów w Stanach Zjednoczonych i 62,6 miliona dolarów na całym świecie. Wątpliwe, by film nadrobił straty w kolejnych tygodniach. Średnie recenzje nie przyciągną widzów do kin, a letnia konkurencja będzie coraz poważniejsza. W lipcu na duże ekrany trafią między innymi "Minionki i straszydła", "Vaiana", "Odyseja" i "Spider-Man: Całkiem nowy dzień".

"To było od początku wielkie wyzwanie dla DC Studios i Warner Bros. Supergirl nie jest postacią, która była wcześniej twarzą przeboju kinowego. Odbiór nowego filmu nie był dobry. Produkcja nie okazała się po prostu wystarczająco udana, by stać się wielkim wydarzeniem" - uznał analityk Jeff Bock w rozmowie z "Variety".

Ile pieniędzy straci "Supergirl"?

Według wyliczeń film Gillespie'a musiałby zarobić od 300 milionów do nawet 375 milionów dolarów, by zaczęła się zwracać. Tymczasem prognozy mówią o maksymalnie 100 milionach dolarów przychodów w Stanach Zjednoczonych i od 200 milionów do 210 milionów dolarów na całym świecie.

Wytwórnia Warner Bros. ma przyjmować straty rzędu 85 milionów dolarów jako wariant optymistyczny. To druga frekwencyjna porażka studia w tym roku. Pierwszą jest "Panna młoda!" Maggie Gyllenhaal, która przy budżecie 90 milionów dolarów zarobiła na całym świecie zaledwie 23 miliony dolarów. Jak podaje "Variety", gwiazdy "Supergirl" nie miały w swoich kontraktach klauzuli o procencie z zysków filmu. W rezultacie porażka frekwencyjna nie będzie tak bolesna, jak w przypadku "Joker: Folie à Deux" Todda Phillipsa z 2024 roku.

O czym opowiada "Supergirl"?

Kara Zor-El (Milly Alcock), kuzynka Supermana, wyrusza ze swym psem Krypto do odległej galaktyki, by tam świętować 21. urodziny. Niestety, szybko wplątuje się w kosmiczną drakę, podczas której skonfrontuje się ze swoimi traumatycznymi wspomnieniami.

Poza znaną z "Rodu smoka" Alcock w filmie zobaczymy Matthiasa Schoenaertsa jako Krema z Żółtych Wzgórz, głównego antagonistę. Eve Ridley wcieli się w Ruthye Marye Knoll, dziewczynkę, którą Kara poznaje podczas swojej podróży. David Krumholtz i Emily Beecham zagrają w rodziców Supergirl. Jason Momoa zagra Lobo, kosmicznego łowcę nagród z planety Czernia. Z "Supermana" powrócą wcielający się w superbohatera David Corenswet i Krypto, super pies.