To będzie najdroższy film w jego karierze? Kwota robi wrażenie

Zapowiedzi 88-letniego Scotta budzą wątpliwości. Gdyby okazały się prawdą, "Wyspa skarbów" miałaby budżet wynoszący ponad 300 milionów dolarów. Tyle kosztował "Gladiator II" z 2024 roku. Warto zaznaczyć, że kontynuacja oscarowego hitu, podobnie jak "Gwiazdozbiór psa", "Napoleon", "Ostatni pojedynek" i "Dom Gucci", okazała się finansowym niewypałem.

Gwiazdorska obsada "Wyspy skarbów" Ridleya Scotta

Scott zaznaczył jednak, że mowa o budżecie przed uwzględnieniem ulg podatkowych i dotacji. "Wyspa skarbów" ma powstać dla wytwórni Sony Pictures. Początek zdjęć jest planowany na listopad 2026 roku.

Scenariusz na podstawie książki Roberta Louisa Stevensona z 1883 roku napisał Jack Thorne, jeden z autorów uznanego serialu limitowanego "Dojrzewanie". W roli głównej zobaczymy Hugh Jackmana. W obsadzie mają się także znaleźć Hugh Grant i Owen Cooper.

W przeszłości Scott zasygnalizował, że jego "Wyspa skarbów" będzie poważniejsza od poprzednich adaptacji. "Z największym i najgłębszym szacunkiem, [te filmy] były okropne i zawsze robiono je dla dzieci. Pełno w nich przerysowanych okrzyków i wyolbrzymionego aktorstwa. Nie zamierzam kręcić czegoś takiego. Moja wersja będzie o wiele subtelniejsza" - zarzekał się reżyser.

Ridley Scott planuje kolejne filmy

88-letni Scott, który w listopadzie otrzyma honorowego Oscara za całokształt twórczości, nie zamierza przechodzić na emeryturę. Chociaż obecnie jest skupiony na "Wyspie skarbów", pracuje także nad innymi projektami: adaptacją książki Johna Harrisa "Covenant with Death" oraz westernem "Freewalkers".