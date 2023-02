"Titanic" to film z 1997 roku. Uznawany jest za jeden z bardziej wzruszających romansów w historii kina. Okazuje się jednak, że zaprezentowana na ekranie historia może jeszcze bardziej chwytać za serce. W jaki sposób? Co jest w stanie pogorszyć już wystarczająco tragiczne losy Rose i Jacka? Poznajmy teorię spiskową, która może całkowicie odmienić nasze podejście do kultowego filmu.

Rose z Titanica nie miała romansu

Teoria o braku romansu Rose w "Titanicu" wydaje się niemożliwa. W końcu fabuła filmu opiera się na jej relacji z Jackiem, mężczyzną przypadkowo poznanym na statku. Jednak co w sytuacji, w której okaże się, że mężczyzna tak naprawdę nigdy nie istniał? Pojawiły się spekulacje na temat tego, że jest on wyłącznie wytworem wyobraźni Rose, który miał wspierać ją w problemach sercowych związanych z Calem.

Dowodem na to ma być moment poznania bohaterów. Rose poznaje Jacka w momencie, w którym chce popełnić samobójstwo. Tak naprawdę to podświadomość odsuwa ją od tego pomysłu. Jack stał się przeciwieństwem jej narzeczonego, ideałem mężczyzny. Był miły, pełny życia i spontaniczny.

Jack jako głos rozsądku

Rose zaczyna mieć w Jacku coraz większe wsparcie. Wyobraża sobie liczne przygody, które przeżyli wspólnie na statku. On jest jednak głosem jej podświadomości, która radzi jej, co ma robić w życiu. Nakłania ją do ucieczki z klatki, w której się znajduje. Jest obok niej w momencie największej katastrofy - zderzenia się Titanica z górą lodową . Wydarzenie to kończy się dla Jacka tragicznie. Czy jednak na pewno?

Pojawiają się dwa różne obozy wyjaśniające sytuację, która miała miejsce pod koniec filmu. Pierwszy z nich obala tę teorię. Uważa bowiem, że jeśli Jack by nie istniał, nie miałby problemu zmieścić się z Rose na drzwiach. Druga strona uważa jednak, że śmierć Jacka oznaczała pogodzenie się Rose z jej własną psychiką. Kobieta jest w stanie już dalej iść przez życie sama.

Inne ciekawostki o "Titanicu"

"Titanic" to nie tylko różne teorie spiskowe. To także zbiór ciekawostek związanych z produkcją filmu. Jedną z nich jest podejście do statystów, biorących udział w produkcji. Okazało się bowiem, że każdy z nich otrzymał własne nazwisko i życiorys. Nawiązywały one do historii prawdziwych pasażerów rejsu z 1912 roku.

Ciekawostką jest również to, że Rose pod koniec filmu nie płynęła na drzwiach. Był to jedynie fragment ich obramowania, dlatego Jack nie mógł się na nich zmieścić . Okazało się również, że scena ta była niezwykle trudna w realizacji. Po jej nagraniu Kate Winslet musiała zostać odwieziona do szpitala, ponieważ dostała hipotermii.

Jeśli czujecie niedosyt i chcecie przypomnieć sobie historię Rose z Titanica, macie taką okazją. Z okazji 25-lecia tytułu, powróci on na duże ekrany już 10 lutego. Obejrzymy go w jakości 4K 3D. Może to być dla nas zupełnie nowe widowisko, nie tylko pod kątem wizualnym. Inaczej spojrzymy na historię po poznaniu powyższej teorii.

