Najwięcej nominacji miały dotychczas filmy "Wszystko o Ewie" (1950), "Titanic" (1997) i "La La Land" (2016). Wszystkie otrzymały 14 szans na Oscara. Pierwsze dwa zwyciężyły w kategorii najlepszy film roku. "La La Land" przegrał w niej, czemu towarzyszyło niesławne zamieszanie z kopertami.

Od 22 stycznia 2026 roku "Grzesznicy" są rekordzistą w historii Oscarów z liczbą 16 nominacji. Dzieło Ryana Cooglera ma szansę na Oscara za produkcję roku, reżyserię, aktora pierwszoplanowego (Michael B. Jordan), aktora drugoplanowego (Delroy Lindo), aktorkę drugoplanową (Wunmi Mosaku), scenariusz oryginalny, charakteryzację i fryzury, muzykę, obsadę, piosenkę, scenografię, efekty specjalne, kostiumy, zdjęcia, dźwięk i montaż.

Michael B. Jordan w filmie "Grzesznicy" Album Online East News

13 nominacji otrzymała "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona. Oba filmy zostały wyprodukowane przez wytwórnię Warner Bros. Jej produkcje otrzymały łącznie 30 nominacji. Szansę na Oscara ma także Amy Madigan za brawurową drugoplanową rolę w "Zniknięciach".

Ryan Coogler reaguje na 16 nominacji dla "Grzeszników"

"Nie miałem żadnych oczekiwań co do docenienia pracy mojej ekipy filmowej. Dla mnie wystarczy, jeśli widzowie pójdą do kina i będą się dobrze bawić. To jest warte każdego wysiłku. Cieszę się, że doceniono rzemiosło i dokonania każdego indywidualnie. To bardzo wynagradzające" - przyznał Coogler w rozmowie z "Deadline", która dobyła się chwilę po ogłoszeniu nominacji. Reżyser przyznał, że najbardziej cieszy się z nominacji aktorskiej dla Michaela B. Jordana, z którym pracował przy każdym swoim filmie. "Świadomość, że Michael został doceniony przez swoich kolegów po fachu, jest najlepszym uczuciem z możliwych".

"Grzesznicy". O czym opowiada oscarowy rekordzista?

Najnowszy film Ryana Cooglera, twórcy "Czarnej Pantery" i pierwszej odsłony serii "Creed", opowiada o braciach Moore (podwójna rola Michaela B. Jordana). W 1932 roku wracają z Chicago do Clarksdale w stanie Mississippi, by otworzyć punkt dla czarnoskórej mniejszości. Nieoczekiwanie w ich plan wplątują się siły nie z tego świata.

Film okazał się ogromnym sukcesem finansowym - zarobił 359 milionów dolarów na całym świecie. Zebrał także znakomite recenzje i od początku był wskazywany jako jeden z faworytów wyścigu po Oscary.

98. rozdanie Oscarów. Kiedy poznamy zwycięzców?

98. ceremonia rozdania Oscarów odbędzie się w nocy z 15 na 16 marca 2026 roku. Galę poprowadzi komik Conan O'Brien.