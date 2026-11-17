Tilda Swinton pod koniec listopada w Warszawie

Tilda Swinton niebawem zagości w Warszawie. Trwającej już wystawie Tilda Swinton - Ongoing towarzyszy będą wykonania performansu Bliss #2, pokazy filmowe oraz dwa masterclassy w Instytucie Przemysłów Kreatywnych - spotkania Swinton z Dominiką Kulczyk i Jakubem Józefem Orlińskim. Artystka odwiedzi również nowo otwarte Kino Tęcza, w którym przed laty gościł Derek Jarman.

Wystawa Tilda Swinton - Ongoing, którą można oglądać do 17 stycznia 2027 roku w Instytucie Przemysłów Kreatywnych, opowiada o twórczości rozwijającej się dzięki wieloletnim przyjaźniom, współpracy i wzajemnemu zaufaniu.

W programie towarzyszącym wystawie Tilda Swinton podejmie temat autentyczności w dwóch rozmowach. Z Dominiką Kulczyk porozmawia o tym, co wyniosły z rodzinnych domów i jak jako kobiety uczyły się podejmować decyzje na własnych zasadach. Z Jakubem Józefem Orlińskim przyjrzy się temu, jak zachować własny głos w pracy artystycznej, pozostając otwartym na pomysły innych twórców.

Inspiracją dla spotkań będzie formuła znana z cyklu Actors on Actors: uczestnicy wystąpią jako równorzędni rozmówcy, bez podziału na prowadzącego i gościa. Będą pytać siebie nawzajem o źródła twórczych motywacji, życiowe wybory, rodzinne dziedzictwo, momenty emancypacji i doświadczenia, które ukształtowały ich tożsamość. Osobista ciekawość i gotowość do dzielenia się własnymi przeżyciami pozwolą wyjść poza dobrze znane opowieści o karierze.

Spotkania z Dominiką Kulczyk i Jakubem Józefem Orlińskim

W sobotę (28 listopada) Tilda Swinton porozmawia z Dominiką Kulczyk o dziedzictwie, niezależności i odwadze definiowania siebie na własnych zasadach. Punktem wyjścia będą ich rodzinne historie oraz pytanie o to, jak odnaleźć własny głos, zachowując więź z doświadczeniami, które je ukształtowały. Ważne będą również relacje jako źródło inspiracji i impuls do działania, osobista sprawczość oraz możliwość wpływania na otoczenie i związana z nią odpowiedzialność.

W niedzielę (29 listopada) aktorka po raz pierwszy spotka się z Jakubem Józefem Orlińskim, kontratenorem, artystą, który z równą swobodą porusza się w świecie muzyki dawnej, opery i współczesnych eksperymentów artystycznych. Ich rozmowa poświęcona będzie pozostawaniu sobą przy jednoczesnej otwartości na współpracę i zmianę. Artyści porozmawiają o źródłach pomysłów, intuicji, dyscyplinie i swobodzie eksperymentowania. Zastanowią się, jak współpraca pozwala rozwijać własny język i podejmować nowe wyzwania. Dla obojga ważne są wieloletnie relacje z wybranymi twórcami - zaufanie, które budują, i możliwość powracania do wspólnej pracy.

Wizyta w Kinie Tęcza i performans w Kinie Wisła

Wizyta w Kinie Tęcza poprowadzi Swinton warszawskimi śladami Dereka Jarmana, jej wieloletniego przyjaciela i współpracownika. Tęcza jest jednym z pierwszych kin uruchomionych w powojennej Warszawie. Przez lata służyła mieszkańcom Żoliborza, a od końca lat 80. była również miejscem eksperymentalnych działań Akademii Ruchu. Właśnie w tym okresie gościła Dereka Jarmana podczas przeglądu twórczości jego, Terence'a Daviesa i Petera Greenawaya. Reżyser spotkał wówczas Andrzeja Wajdę, któremu opowiadał o przygotowywanym "Ogrodzie".

Kino na Żoliborzu Tilda Swinton odwiedzi 28 listopada i osobiście zapowie pokaz "Orlando" w reż. Sally Potter - filmu, który przyniósł jej międzynarodową sławę.

Do wspólnych doświadczeń z Jarmanem aktorka powróci również podczas dwóch wieczorów w kinie Wisła. 27 i 28 listopada Tilda Swinton zaprezentuje tam Bliss #2 z Simonem Fisherem Turneremz Simonem Fisherem Turnerem, autorem muzyki do "Blue", oraz Wacławem Zimplem.

Performans przywraca formułę Bliss, z którego wyrósł film z 1993 roku: osobista opowieść o miłości, stracie i życiu z AIDS. Na tle błękitu inspirowanego twórczością Yves'a Kleina Swinton będzie czytać teksty Jarmana i poezję, a muzyka powstanie na żywo, we wspólnej improwizacji. Każde wykonanie będzie miało inny przebieg.

Szczegółowy program wizyty Tildy Swinton w Warszawie dostępny jest na stronie Malta Festival.