Tilda Swinton po raz pierwszy w Warszawie. Wystąpi przed publicznością dwukrotnie!

Tilda Swinton po raz pierwszy przyjedzie do Warszawy

Tilda Swinton po raz pierwszy odwiedzi Warszawę. Pod koniec listopada przyjedzie do stolicy z programem towarzyszącym wystawie "Tilda Swinton - Ongoing", prezentowanej do 17 stycznia w Instytucie Przemysłów Kreatywnych.

Pierwszym punktem wizyty będzie Bliss #2, performans poświęcony pamięci Dereka Jarmana, który Swinton zaprezentuje 27 i 28 listopada wraz z muzykami Simonem Fisherem Turnerem i Wacławem Zimplem w Kinie Wisła.

Przyjazd do Warszawy z okazji wystawy to druga wizyta Swinton w Polsce. Po raz pierwszy artystka przyjechała na zaproszenie Malta Festival w czerwcu 2025 roku, gdy wspólnie z Olivierem Saillardem zaprezentowała w Poznaniu "Embodying Pasolini". W performansie przywoływała twórczość włoskiego reżysera poprzez kostiumy z jego filmów. Tym razem sięgnie do początków własnej drogi artystycznej i współpracy z Derekiem Jarmanem, u którego zadebiutowała w "Caravaggiu" w 1986 roku.

Wystawa "Tilda Swinton - Ongoing" to kolejny rozdział współpracy łączącej wybitną szkocką aktorkę, performerkę i ikonę stylu z Malta Festival. Po sukcesie w Eye Filmmuseum w Amsterdamie i w Onassis Ready w Atenach, projekt "Ongoing" trafił do Warszawy. Wystawę można oglądać do 17 stycznia 2027 roku w Instytucie Przemysłów Kreatywnych przy ul. Mińskiej 65.

Bliss #2: performans poświęcony pamięci Dereka Jarmana

Bliss #2 to powrót do performansu Bliss, z którego wyrósł ostatni film Jarmana - "Blue" (1993). Jednolitemu błękitowi obrazu towarzyszyła w nim opowieść o miłości, stracie i życiu z AIDS, współtworzona przez głosy, muzykę i dźwięki.

Swinton, która uczestniczyła w powstawaniu filmu, wraca dziś do tej formy z Simonem Fisherem Turnerem, autorem jego muzyki, cenionym kompozytorem i twórcą eksperymentalnym. Podobnie jak w innych odsłonach projektu, zapraszają do improwizacji nowych muzyków, z którymi mogą odkrywać ten film na nowo. W Warszawie dołączy do nich Wacław Zimpel - klarnecista, kompozytor i improwizator.

Na tle błękitu nawiązującego do "Blue" Dereka Jarmana i twórczości Yves'a Kleina Swinton będzie czytać teksty reżysera oraz poezję, między innymi Mary Oliver, Charlesa Bukowskiego i Wisławy Szymborskiej.

Dobór utworów i muzyka powstaną podczas występu: artyści będą reagować na siebie nawzajem, nadając każdemu wieczorowi inny przebieg. Oba wykonania odbędą się w języku angielskim. Nad całością czuwa James Mackay, producent filmów Dereka Jarmana, opiekun jego archiwum.

Performans Bliss #2 odbędzie się dwukrotnie: 27 i 28 listopada w Kinie Wisła. Przedsprzedaż biletów rozpocznie się 6 listopada. Performans to pierwszy z punktów programu wizyty Tildy Swinton w stolicy w ramach wystawy Ongoing. Kolejne wydarzenia i spotkania z udziałem artystki będą ogłaszane w listopadzie.