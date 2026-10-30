Tilda Swinton po raz pierwszy w Warszawie. Wystąpi przed publicznością dwukrotnie!

Anna Kempys

Oprac.: Anna Kempys

Tilda Swinton po raz pierwszy odwiedzi Warszawę. Pod koniec listopada artystka przyjedzie do stolicy z programem towarzyszącym wystawie "Tilda Swinton - Ongoing". Wystąpi przed publicznością dwukrotnie.

Tilda Swinton w koszuli w kratę i okularach przeciwsłonecznych na Paris Fashion Week 2026.
Tilda Swinton na Paris Fashion Week 2026ARNOLD JEROCKIGetty Images

Tilda Swinton po raz pierwszy przyjedzie do Warszawy

Tilda Swinton po raz pierwszy odwiedzi Warszawę. Pod koniec listopada przyjedzie do stolicy z programem towarzyszącym wystawie "Tilda Swinton - Ongoing", prezentowanej do 17 stycznia w Instytucie Przemysłów Kreatywnych.

Pierwszym punktem wizyty będzie Bliss #2, performans poświęcony pamięci Dereka Jarmana, który Swinton zaprezentuje 27 i 28 listopada wraz z muzykami Simonem Fisherem Turnerem i Wacławem Zimplem w Kinie Wisła.

Przyjazd do Warszawy z okazji wystawy to druga wizyta Swinton w Polsce. Po raz pierwszy artystka przyjechała na zaproszenie Malta Festival w czerwcu 2025 roku, gdy wspólnie z Olivierem Saillardem zaprezentowała w Poznaniu "Embodying Pasolini". W performansie przywoływała twórczość włoskiego reżysera poprzez kostiumy z jego filmów. Tym razem sięgnie do początków własnej drogi artystycznej i współpracy z Derekiem Jarmanem, u którego zadebiutowała w "Caravaggiu" w 1986 roku.

Wystawa "Tilda Swinton - Ongoing" to kolejny rozdział współpracy łączącej wybitną szkocką aktorkę, performerkę i ikonę stylu z Malta Festival. Po sukcesie w Eye Filmmuseum w Amsterdamie i w Onassis Ready w Atenach, projekt "Ongoing" trafił do Warszawy. Wystawę można oglądać do 17 stycznia 2027 roku w Instytucie Przemysłów Kreatywnych przy ul. Mińskiej 65.

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Anna Kempys
Anna Kempys

Bliss #2: performans poświęcony pamięci Dereka Jarmana

Bliss #2 to powrót do performansu Bliss, z którego wyrósł ostatni film Jarmana - "Blue" (1993). Jednolitemu błękitowi obrazu towarzyszyła w nim opowieść o miłości, stracie i życiu z AIDS, współtworzona przez głosy, muzykę i dźwięki.

Swinton, która uczestniczyła w powstawaniu filmu, wraca dziś do tej formy z Simonem Fisherem Turnerem, autorem jego muzyki, cenionym kompozytorem i twórcą eksperymentalnym. Podobnie jak w innych odsłonach projektu, zapraszają do improwizacji nowych muzyków, z którymi mogą odkrywać ten film na nowo. W Warszawie dołączy do nich Wacław Zimpel - klarnecista, kompozytor i improwizator.

Na tle błękitu nawiązującego do "Blue" Dereka Jarmana i twórczości Yves'a Kleina Swinton będzie czytać teksty reżysera oraz poezję, między innymi Mary Oliver, Charlesa Bukowskiego i Wisławy Szymborskiej.

Dobór utworów i muzyka powstaną podczas występu: artyści będą reagować na siebie nawzajem, nadając każdemu wieczorowi inny przebieg. Oba wykonania odbędą się w języku angielskim. Nad całością czuwa James Mackay, producent filmów Dereka Jarmana, opiekun jego archiwum.

Performans Bliss #2 odbędzie się dwukrotnie: 27 i 28 listopada w Kinie Wisła. Przedsprzedaż biletów rozpocznie się 6 listopada. Performans to pierwszy z punktów programu wizyty Tildy Swinton w stolicy w ramach wystawy Ongoing. Kolejne wydarzenia i spotkania z udziałem artystki będą ogłaszane w listopadzie.

"Violetta Villas" [trailer]materiały dystrybutora
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