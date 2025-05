"Thunderbolts*" zmieniają tytuł. Niecodzienna zagrywka Marvela

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

Gdy Marvel Studios zapowiedziało premierę "Thunderbolts*", wszystkich zastanawiał widniejący na końcu tytułu asterysk. Odsyłał on do podtytułu produkcji, który był przez długi czas utajniony. Zmieniło się to w poniedziałek po premierowym weekendzie filmu.

Zdjęcie Główni bohaterowie "Thunderbolts*" / materiały prasowe