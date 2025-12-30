Thor powraca w nowej zapowiedzi "Avengers: Doomsday"

Chris Hemsworth wcielił się w boga piorunów po raz pierwszy w "Thorze" z 2011 roku. Postać była jednym z fundamentów Kinowego Uniwersum Marvela razem ze Steve’em Rogersem/Kapitanem Ameryką i Tonym Starkiem/Iron Manem. Hemsworth dzierżył młot po raz ostatni w "Thorze: Miłości i gromie" z 2022 roku.

W zwiastunie pojawia się także wprowadzona w tamtym filmie Love, dziewczynka przygarnięta przez Thora. Ponownie wciela się w nią India Rose Hemsworth, trzynastoletnia córka aktorka.

Wideo "Avengers: Doomsday" - Thor teaser

„Avengers: Doomsday”. Pokaźna obsada megaprodukcji Marvela

Oprócz Thora w „Avengers: Doomsday” pojawią się między innymi Scott Lang/Ant-Man (Paul Rudd), Sam Wilson/Kapitan Ameryka {Anthony Mackie), Yelena Belova/Czarna Wdowa (Florence Pugh), Sue Storm/Niewidzialna Kobieta (Vanessa Kirby) i Charles Xavier/Profesor X (Patrick Stewart). W pierwszej zapowiedzi potwierdzono powrót Chrisa Evansa do roli Steve’a Rogersa. Z kolei Robert Downey Jr. wcieli się w Doktora Dooma, głównego antagonistę filmu.

"Avengers: Doomsday". Kiedy premiera?

"Avengers: Doomsday" wejdzie do kin na całym świecie 18 grudnia 2026 roku. Z kolei 17 grudnia 2027 roku swą premierę będzie miał finał szóstej fazy Kinowego Uniwersum Marvela, czyli "Avengers: Secret Wars". Za kamerą obu produkcji stanęli bracia Joe i Anthony Russo, twórcy poprzednich odsłon serii: "Wojny bez granic" i "Końca gry".