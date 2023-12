Niemiecki obóz koncentracyjny we wsi Chełmno nad Nerem był pierwszym tego typu miejscem przeznaczonym wyłącznie do dokonywania masowych egzekucji. Z ponad 320 tysięcy więźniów z nazwiska znani są tylko czterej, którzy przeżyli. Wśród nich byli Solomon Wiener i Michał Podchlebnik, o których opowie film "The World Will Tremble".

"The World Will Tremble": Ożywianie historii

Jak informuje portal "Variety", Lior Geller spędził dekadę na szukaniu informacji i pisaniu scenariusza filmu. Wspomagała go historyk Na'ama Shik z Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Waszem, a także najstarszy syn Podchlebnika, Yakov Peled. "Będzie to niesamowity i ważny film. Jego przeznaczeniem jest zostanie jednym z najbardziej ważnych, oglądanych i analizowanych filmów o Holokauście" - nie ma wątpliwości Shik.



"Film skupi się na momencie męstwa i nadziei. Obecnie nie ma niczego bardziej potężnego społecznie niż historia Michała i Salomona. Ożywianie historii za pomocą nieznanych do tej pory opowieści i słuchanie tych, którzy je przeżyli, jest dla nas pokornym przywilejem" - przekonuje producent filmu, Arthur Landon.

"Trwała historia Michała i Salomona, którzy próbowali dokonać niemożliwego, starając się ujawnić nazistowskie okropności, służy jako przestroga. Podkreślając jednocześnie znaczenie nadziei, przetrwania i kluczową rolę dawania świadectwa. To ogromny zaszczyt dzielić się tą historią ze światem, zwłaszcza teraz" - zapewnia Geller.

Poza Oliverem Jacksonem-Cohenem oraz Jeremym Neumarkiem Jonesem w "The World Will Tremble" wystąpią również: Anton Lesser, David Kross, Michael Fox, Charlie MacGechan, Michael Epp, Danny Scheinmann, Tim Bergmann oraz George Lenz.