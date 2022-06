Fabuła filmu opowiada o parze ( Anya Taylor Joy i Nicholas Hoult ), która podróżuje na wyspę, aby zjeść w bardzo ekskluzywnej i wystawnej restauracji. Szef kuchni ( Ralph Fiennes ), zawarł w menu "zaskakujące niespodzianki". Większość informacji dotyczących fabuły do tej pory było utrzymywanych w sekrecie, ale dzięki nowemu zwiastunowi możemy dowiedzieć się kilka nowych szczegółów na temat nadchodzącego filmu.

Reklama

Film zdecydowanie nie będzie tym, na co może wyglądać na pierwszy rzut oka. Fabuła będzie zawierała absurd i groteskę: "Jemy ocean" - mówi jedna z bohaterek w zwiastunie.

Wideo youtube

"The Menu": Klimat wprawiający widza w niepokój

Już w samym zwiastunie czuć niepokojącą atmosferę nowego filmu w reżyserii Marka Myloda. Od samego początku główni bohaterowie przeczuwają, że nie jest to zwyczajna restauracja. Ekscentryczny szef kuchni grany przez Fiennesa z każdą sekundą trailera sprawia wrażenie przerażającego, a para zaczyna rozumieć, co z restauracją jest nie tak.

"The Menu": Kiedy premiera?

Za scenariusz do filmu odpowiedzialni są Will Tracy i Seth Reiss. Reżyserem jest wspomniany Mark Mylod, znany z serialu "Sukcesja", a producentem został Adam McKay. W polskich kinach film "The Menu" widzowie będą mogli oglądać 18 listopada 2022 roku.

Zobacz też:

Nicholas Hoult nie zagra w "Mission: Impossible 7". Kto go zastąpi?

Ralph Fiennes: Nie tylko czarny charakter

Anya Taylor-Joy straciła wiarę w swoje umiejętności aktorskie