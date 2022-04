Agent CIA Court Gentry ( Ryan Gosling ), znany również jako Gray Man, był niegdyś wysoko wykwalifikowanym “kupcem śmierci". Gentry zostaje przechwycony z federalnego więzienia i zwerbowany przez swojego opiekuna, Donalda Fitzroya ( Billy Bob Thornton ).

Zdjęcie Ryan Gosling na planie filmu "The Grey Man" / Netflix / materiały prasowe

Jednak tym razem sytuacja się odwraca. Gray Man zostaje celem Lloyda Hansena ( Chris Evans ), który nie cofnie się przed niczym, by go wyeliminować.

Reklama

Zdjęcie Chris Evans w filmie "The Grey Man" / Netflix / materiały prasowe

Za reżyserię filmu "The Grey Man" odpowiadają Anthony i Joe Russo, twórcy kasowych hitów, m.in. "Avengers: Koniec gry" czy "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów".

Obok Ryana Goslinga na ekranie zobaczymy: Chrisa Evansa, Billy'ego Boba Thorntona i Anę de Armas (agentka Dani Miranda).

Zdjęcie Ana de Armas w filmie "The Grey Man" / Netflix / materiały prasowe

"The Grey Man" to niejedyny film, w którym wkrótce zobaczymy Ryana Goslinga. Aktor zagra też główną rolę w filmie "The Wolfman" , będącym uwspółcześnioną opowieścią o człowieku ugryzionym przez wilkołaka. Gosling pojawi się także u boku Margot Robbie w fabularnym obrazie o lalce Barbie . Przypadła mu w udziale rola Kena.

Zobacz również:

"Mumia": Reżyser żałuje filmu z Tomem Cruise'em

Ewa Wiśniewska ma już 80 lat: Uroda przemija, nie warto się ekscytować

Carmen Electra: Królowa parodii w bikini