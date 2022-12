Od 9 grudnia "Terrifier 2. Masakra w Święta" będzie prezentowany w kinach w całej Polsce na maratonach grozy i w trakcie pokazów indywidualnych. Po tym wieczorze już nic nie będzie takie, jak do tej pory...

Co o kulisach roli w "Terrifier 2. Masakra w Święta" opowiedział David Howard Thornton, który wcielił się w psychopatycznego mordercę? Głównym bohaterem "Terrifier 2. Masakra w Święta" jest maniakalny zabójca Art, rzeźnik karmiący się ludzkim strachem i krwią. Tę makabryczną postać niezwykle przekonująco zagrał David Howard Thornton. Aktor bardzo starannie przygotowywał się do tego niezwykłego wyzwania. Jego dość szczególne inspiracje do roli mogą wprawić w osłupienie fanów horrorów. Dlaczego?

"Część inspiracji czerpałem analizując krwawą historię prawdziwych seryjnych morderców. Przygotowując się do odegrania postaci klauna Arta sięgnąłem też do najpopularniejszych złoczyńców znanych z klasycznych horrorów" - stwierdził aktor w jednym z wywiadów. To jednak nie wszystko.

Kim jest David Howard Thornton?

David Howard Thornton nie jest postacią anonimową dla wielbicieli kina grozy. Fani gatunku mieli okazję podziwiać go w takich produkcjach, jak "Masakra w Halloween". Jakiś czas temu aktor ujawnił, że pracując nad swoją postacią do "Terrifiera 2", szukał też inspiracji w filmach, których wybór wielu może zaskoczyć.

"Niektórzy zdziwią się, że czerpałem pełnymi garściami z legend komedii, takich jak, np.: Charlie Chaplin , Rowan Atkinson i Doug Jones . Do tego zacnego grona dodam też Stefána Karla Stefánssona, mojego nieodżałowanego kumpla, którego podziwiałem w roli Robbiego Zgniłka w popularnej serii dla dzieci zatytułowanej 'Leniuchowo'. On był dla mnie prawdziwym mistrzem tego fachu. Szkoda, że odszedł cztery lata temu i od lat nie mogę zadzwonić do niego, by dał jakieś wskazówki czy rady" - dodał w jednej z rozmów odtwórca głównej roli.

"Terrifier 2. Masakra w Święta": O czym, opowiada film?

Akcja "Terrifier 2. Masakra w Święta" rozgrywa się w Halloween. Tym razem klaun Art., który nie zginął, na swoje ofiary upatrzy Siennę (Lauren LaVerra), jej brata Jonathana, najbliższych, oraz przyjaciół nastolatki. Maniakalny zabójca znowu pokaże swoją prawdziwą, bezlitosną twarz i udowodni, że jego okrucieństwo nie zna granic. Kierowany demonicznymi podszeptami tajemniczej istoty, a może własnej chorej psychiki, Art z precyzją szalonego artysty wprowadza w życie swój potworny plan. Podczas gdy granice między koszmarnym snem, a jawą coraz bardziej się zacierają, a kolejne ofiary giną w mękach, Sienna i Jonathan odkrywają rodzinną tajemnicę, która może okazać się dla nich jedyną szansą na przetrwanie.

W "Terrifier 2. Masakra w Święta" wystąpili, m. in.: David Howard Thornton, Lauren LaVerra, Samantha Scaffidi, Griffin Santopietro, Elliott Fullam, Chris Jericho.

Reżyserem i scenarzystą filmu jest Damien Leone ("Masakra w Halloween", "Cukierek albo psikus", "Terrifer").