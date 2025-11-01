57-letni Josh Brolin zbudował imponującą karierę - jest obecnie jednym z najbardziej rozchwytywanych aktorów w Hollywood. Jego występy oglądaliśmy m.in. w "Sicario", "Zniknięciach", "To nie jest kraj dla starych ludzi", "Deadpool 2", "Avenger: Wojna bez granic" czy "Oldboy. Zemsta jest cierpliwa".

Josh Brolin musiał walczyć o swoją pierwszą rolę

Aktor, razem z Glenem Powellem i Lee Pace'em, był niedawno gościem "Entertainment Tonight", gdzie promował najnowszy film. W pewnym momencie został poruszony temat początków kariery. Josh Brolin miał dużo do powiedzenia.

"Nie dorastałem w Los Angeles w otoczeniu mojego ojca. [...] Nie wiedziałem, o co w tym wszystkim chodzi" - wyznał Brolin.



57-letni gwiazdor jest synem legendarnego aktora, Jamesa Brolina, którego oglądaliśmy m.in. w "Hotelu", "Amityville Horror", "Świecie dzikiego zachodu" czy "Marcusie Welby, lekarzu medycyny". Josh Brolin nie dorastał z ojcem, więc nie wiedział, jak poradzić sobie na planach zdjęciowych czy castingach. W młodości próbował zdobyć swój pierwszy angaż, ale nie szło mu zbyt dobrze. W wieku 16 lat został odrzucony aż 350 razy!

"350 przesłuchań zanim dostałem rolę w Goonies" - zdradził. "O, tak. Szedłeś na przesłuchanie, potem pędziłeś do biura, potem na kolejne przesłuchanie i widziałeś tych samych ludzi na korytarzu".

Jaka była pierwsza rola Josha Brolina?

Pierwszą rolą Josha Brolina była ta z filmu "Goonies", gdzie wcielił się w Brandona Walsha. Zagrał u boku Seana Austina, Coreya Feldmana, Jeffa Cohena i Ke Hyu Quana. Film przygodowy z 1984 roku opowiadał o grupie dzieciaków, którzy po znalezieniu mapy szukają ukrytego skarbu legendarnego pirata.

