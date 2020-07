"Tenet" w Europie wcześniej niż w USA

Niedawno po raz trzeci przełożona została amerykańska premiera najnowszego filmu Christophera Nolana "Tenet". Tym razem na czas nieokreślony. Przed pandemią takie przesunięcie premiery w Stanach Zjednoczonych byłoby równoznaczne z przełożeniem premiery na całym świecie. Ale teraz bardzo możliwa jest sytuacje, że "Tenet" najpierw zostanie pokazany poza granicami USA.

Kadr z filmu "Tenet" /materiały prasowe

Najprawdopodobniej "Tenet' zadebiutuje 26 sierpnia w 70 krajach. Nietypowo premiera nastąpi w nich wcześniej niż w USA. Wśród wspomnianych 70 krajów są m.in. Australia, Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Korea, Rosja, Hiszpania, Wielka Brytania, a także Polska. Dopiero 4 września "Tenet" pojawi się w wybranych kinach w USA.

Jeśli taka rzeczywiście premiera się odbędzie, złamana zostanie dotychczasowa zasada zwaną "America First", w myśl której - kolejne widowiska filmowe zawsze debiutowały najpierw na amerykańskim rynku, a mniej więcej w tym samym czasie w innych państwach świata. W stosunku do takich filmów jak "Tenet", polityka jednoczesnej premiery na całym świecie zapobiegłaby ewentualnym spoilerom fabuły. W dobie pandemii COVID-19 ważniejsze jest jednak to, by nie stracić finansowo na filmie, który kosztował blisko 200 milionów dolarów. I pokazać go najpierw tam, gdzie są otwarte kina.

Analitycy kinowi spodziewają się również wcześniejszego debiutu "Tenet" na rynku azjatyckim, gdzie od ponad tygodnia bardzo dobrze radzi sobie południowokoreańki hit "Peninsula", kontynuacja głośnego "Zombie Express". Film w reżyserii Yeona Sanga-go zarobił do 26 lipca blisko 36 milionów dolarów. "Peninsula" wyświetlana jest w Korei Południowej, Singapurze, Tajwanie, Malezji, Wietnamie, Tajlandii oraz Mongolii.