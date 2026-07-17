"Odyseja"

"Odyseja" jest adaptacją greckiego eposu autorstwa Homera. Opowiada on o dziesięcioletniej podróży Odyseusza, który po zakończeniu wojny trojańskiej stara się wrócić na wyspę Itaka. Dla Christophera Nolana to pierwszy kinowy projekt po nagrodzonym siedmioma Oscarami "Oppenheimerze".

Wytwórnia Universal zapowiada film jako "wizjonerskie, wyjątkowe w tym pokoleniu dzieło, z którego dumny byłby sam Homer". Zdjęcia realizowano w okresie od lutego do sierpnia 2025 roku w Maroku, Grecji, Włoszech, Szkocji, Islandii oraz na Saharze. Budżet produkcji szacuje się na 250 milionów dolarów. To pierwszy w historii film pełnometrażowy nakręcony w całości kamerami IMAX.

Nolanowi udało się zebrać imponującą obsadę. W Odyseusza wcielił się Matt Damon. Jego żonę Penelopę zagrała Anne Hathaway, a syna Telemacha - Tom Holland. Jon Bernthal wcielił się Menelaosa, króla Sparty, a Benny Safdie w jego brata Agamemnona, króla Argolidy. Zendai przypadła rola Ateny, bogini mądrości i wojny. Charlize Theron zagrała nimfę Kalipso.

Krytycy są zachwyceni filmem i już nazywają go jedną z najważniejszych premier tego roku. "Brytyjski reżyser stworzył dzieło kompletne i spełnione, zarówno od strony autorskiego pomysłu na adaptację, jak i filmowego rzemiosła" - napisał Kuba Armata w recenzji dla Interii.

"O czym sobie nie mówimy"

Carlo i Elisa mieszkają w Rzymie, tworząc z pozoru udany związek. On jest profesorem filozofii na uniwersytecie i pisarzem walczącym z kryzysem twórczym. Ona z kolei to utalentowana, błyskotliwa dziennikarka, której felietony ukazują się w międzynarodowych magazynach lifestylowych. Do ich trwającego od dwóch dekad związku wkrada się coraz więcej rutyny oraz dystansu.

Aby odzyskać dawną energię, decydują się na wyjazd do Maroka w towarzystwie wieloletnich przyjaciół: Anny i Paola oraz ich trzynastoletniej córki Vittorii - inteligentnej, dociekliwej i ekscentrycznej nastolatki. Okazuje się, że także oni przeżywają poważny kryzys, który najbardziej odbija się na dziewczynce. Vittoria, która nie może dogadać się z rodzicami, znajduje oparcie w Carlu, nawiązując z nim bliską więź. To dopiero początek nadchodzących problemów.

"O czym sobie nie mówimy" to najnowszy film Gabriele Muccino, twórcy "W pogoni za szczęściem" z nominowaną do Oscara rolą Willa Smitha.

"O czym sobie nie mówimy" [trailer] materiały dystrybutora

"Charli XCX: Alone Together"

Wiosna 2020. Świat stanął w miejscu, a Charli XCX - u szczytu kariery, tuż przed wielką trasą koncertową - została sama w wynajętym domu w Los Angeles. Zamiast obracać się w artystycznym bezruchu, ogłosiła za pośrednictwem Instagrama projekt bez precedensu: nagra nowy album w czterdzieści dni, a jej fani - znani jako Angels - staną się jego współtwórcami. Podrzucają pomysły na teksty, nagrywają fragmenty wideo, projektują okładkę, uczestniczą w sesjach na żywo. Film śledził równocześnie zmagania samej Charli i pięciorga fanów z różnych zakątków świata - każde z nich przeżywa pandemię na własny, inny sposób.

"Charli XCX: Alone Together" to film dokumentalny reżyserowany przez duet Bradley Bell i Pablo Jones-Soler. Twórcy oddali część kontroli nad materiałem samej artystce i jej społeczności fanów, uzyskując efekt niezwykłej intymności i surowości. Film wykracza jednak poza konwencję dokumentu muzycznego: to również świadectwo tego, jak tworzenie i wspólnota ratują człowieka w izolacji - i jak relacja między gwiazdą a fanami może stać się czymś autentycznym i obopólnie uzdrawiającym.

Charli XCX: Alone Together materiały prasowe



