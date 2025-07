Ten thriller wbija w fotel. Mocna propozycja dzisiaj w telewizji

Oprac.: Justyna Miś Wiadomości

"Searching" to thriller, w którym śledzimy dramatyczne poszukiwania zaginionej dziewczyny. Cała akcja rozgrywa się na ekranach urządzeń cyfrowych, co czyni film nowatorskim i wyjątkowym. Już dziś zobaczysz go w telewizji. Zdradzamy, gdzie i o której przełączyć.

Zdjęcie "Searching" / Image Capital Pictures / Film Stills / Forum / Agencja FORUM