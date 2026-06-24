Ten thriller nie daje chwili na wytchnienie. Dzisiaj w telewizji

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Dziś w telewizji widzowie zobaczą trzymający w napięciu thriller akcji z Jamiem Foxxem i Michelle Monaghan. Jedna noc, jeden błąd i lawina wydarzeń, która całkowicie odmienia życie głównego bohatera.

Michelle Monaghan w filmie "Bez snu"; stoi na tle nocnego miasta w ciemnym żakiecie, z rozpuszczonymi włosami.
Michelle Monaghan w filmie "Bez snu"Image Capital Pictur Image Capital Pictures / Film Stills / ForumAgencja FORUM

Thriller akcji z Jamiem Foxxem w roli głównej będzie można dzisiaj zobaczyć w telewizji. To pełna napięcia historia o tym, jak jedna noc wystarczy, by życie głównego bohatera całkowicie wymknęło się spod kontroli.

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Justyna Miś
Justyna Miś

"Bez snu": fabuła i obsada

Vincent Downs to policjant z Las Vegas, który nie zawsze działa zgodnie z zasadami. Po nieudanej akcji związanej wpada w sam środek brutalnej wojny między gangsterami a skorumpowanymi funkcjonariuszami. Sytuacja staje się dramatyczna, gdy mafiosi porywają jego syna. Vincent ma tylko kilka godzin, by go uratować. Musi jednocześnie unikać bezwzględnych przestępców, śledczych z wydziału wewnętrznego oraz ludzi, którzy znają jego mroczne sekrety. Rozpoczyna się desperacki wyścig z czasem.

Obok Jamiego Foxxa na ekranie pojawiają się także Michelle Monaghan jako śledcza Jennifer Bryant, Dermot Mulroney oraz Scoot McNairy. Za reżyserię filmu "Bez snu" odpowiada Baran bo Odar.

Produkcja utrzymuje szybkie tempo i praktycznie nie daje widzowi chwili wytchnienia. Stawia przede wszystkim na klaustrofobiczne napięcie, pościgi i intensywne sceny akcji.

"Bez snu" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Bez snu" zostanie wyemitowany dzisiaj, 24 czerwca, o godz. 21:00 na kanale Super Polsat.

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