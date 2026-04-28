Ten rok bezsprzecznie należy do niej. Zagra w kilku głośnych filmach

Oprac.: Katarzyna Ulman

Anne Hathaway zagra w tym roku w kilku głośnych filmach. Jednym z nich jest "Variety", którego zwiastun właśnie zadebiutował w sieci.

Anne HathawayANGELA WEISS/AFP/East NewsEast News

Anne Hathaway to amerykańska aktorka, która zdobyła światową sławę dzięki rolom w takich filmach jak "Diabeł ubiera się u Prady," "Les Misérables: Nędznicy," za którą otrzymała Oscara, oraz "Interstellar." Znana jest także z występów w "Mrocznym Rycerzu powstaje" i "Pamiętnikach księżniczki.". Na przestrzeni lat widzieliśmy ją w jeszcze wielu innych uznanych produkcjach, a grafik hollywoodzkiej gwiazdy w ostatnich miesiącach jest bardzo intensywny.

Tylko w tym roku zobaczymy ją aż w kilku filmach - "Mother Mary" (17 kwietnia), "Diabeł ubiera się u Prady 2" (29 kwietnia), "Odyseja" (17 lipca), "Koniec ulicy Dębowej" (14 sierpnia), "Verity" (2 października). Zapowiedź tego ostatniego zadebiutowała właśnie w sieci. Aktorka pracuje także nad trzecią częścią "Pamiętnika księżniczki" oraz filmowej adaptacji powieści 'Yesteryear" Caro Claire Burke.

"Verity": o czym opowiada film?

W "Verity" Anne Hathaway ponownie połączyła siły z Michaelem Showalterem, z którym współpracowała już przy filmie Prime Video "Na samą myśl o tobie". Ich kolejna wspólna produkcja to adaptacja powieści "Verity" Colleen Hoover. Za scenariusz odpowiada Nick Antosca, odpowiedzialny również za serialową wersją kultowego "Przylądka strachu".

Zobacz również:

"Django"
Wiadomości

"Django" w końcu doczeka się kontynuacji? Sony Pictures przeniesie na ekran komiks Quentina Tarantino

Kinga Szarlej
Kinga Szarlej

Główna postać, Verity Crawford, to popularna autorka thrillerów, która po tragicznym w skutkach wypadku nie potrafi zakończyć swojego najsłynniejszego cyklu powieści. Zwraca się więc z prośbą o dokończenie książki do Lowen (Dakota Johnson) - mało znanej pisarki, która przystaje na propozycję za ogromną kwotę pieniędzy. Okazja życia szybko jednak zmienia się w koszmar, kiedy Lowen odkrywa mroczne sekrety Verity oraz jej rodziny.

Oprócz Hathaway i Johnson w psychologicznym thrillerze wystąpią Josh Hartnett, Ismael Cruz Córdova, Brady Wagner.

Zwiastun możecie zobaczyć tutaj.

"Verity": kolejna adaptacja powieści znanej pisarki

To kolejna adaptacja powieści popularnej aktorki Colleen Hoover. Wcześniej na ekran przeniesiono losy bohaterów "It Ends With Us" (w rolach głównych Blake Lively i Justin Baldoni), "Gdyby nie ty" (z Allison Williams, Mckenną Grace, Dave'em Franco) oraz "Reminders of Him. Cząstka Ciebie, którą znam".

Zobacz też: TOP 5 najbardziej znienawidzonych castingów. Te role wywołały kontrowersje

19. Mastercard OFF CAMERA. Agata Turkot o doświadczeniu rozczarowania w pracy aktoraJakub IzdebskiINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze