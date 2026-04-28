Anne Hathaway: 2026 rok należy do niej

Anne Hathaway to amerykańska aktorka, która zdobyła światową sławę dzięki rolom w takich filmach jak "Diabeł ubiera się u Prady," "Les Misérables: Nędznicy," za którą otrzymała Oscara, oraz "Interstellar." Znana jest także z występów w "Mrocznym Rycerzu powstaje" i "Pamiętnikach księżniczki.". Na przestrzeni lat widzieliśmy ją w jeszcze wielu innych uznanych produkcjach, a grafik hollywoodzkiej gwiazdy w ostatnich miesiącach jest bardzo intensywny.

Tylko w tym roku zobaczymy ją aż w kilku filmach - "Mother Mary" (17 kwietnia), "Diabeł ubiera się u Prady 2" (29 kwietnia), "Odyseja" (17 lipca), "Koniec ulicy Dębowej" (14 sierpnia), "Verity" (2 października). Zapowiedź tego ostatniego zadebiutowała właśnie w sieci. Aktorka pracuje także nad trzecią częścią "Pamiętnika księżniczki" oraz filmowej adaptacji powieści 'Yesteryear" Caro Claire Burke.

"Verity": o czym opowiada film?

W "Verity" Anne Hathaway ponownie połączyła siły z Michaelem Showalterem, z którym współpracowała już przy filmie Prime Video "Na samą myśl o tobie". Ich kolejna wspólna produkcja to adaptacja powieści "Verity" Colleen Hoover. Za scenariusz odpowiada Nick Antosca, odpowiedzialny również za serialową wersją kultowego "Przylądka strachu".

Główna postać, Verity Crawford, to popularna autorka thrillerów, która po tragicznym w skutkach wypadku nie potrafi zakończyć swojego najsłynniejszego cyklu powieści. Zwraca się więc z prośbą o dokończenie książki do Lowen (Dakota Johnson) - mało znanej pisarki, która przystaje na propozycję za ogromną kwotę pieniędzy. Okazja życia szybko jednak zmienia się w koszmar, kiedy Lowen odkrywa mroczne sekrety Verity oraz jej rodziny.

Oprócz Hathaway i Johnson w psychologicznym thrillerze wystąpią Josh Hartnett, Ismael Cruz Córdova, Brady Wagner.

"Verity": kolejna adaptacja powieści znanej pisarki

To kolejna adaptacja powieści popularnej aktorki Colleen Hoover. Wcześniej na ekran przeniesiono losy bohaterów "It Ends With Us" (w rolach głównych Blake Lively i Justin Baldoni), "Gdyby nie ty" (z Allison Williams, Mckenną Grace, Dave'em Franco) oraz "Reminders of Him. Cząstka Ciebie, którą znam".

