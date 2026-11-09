Ten moment przejdzie do historii. Sensacyjny dokument zgarnia nagrody jedna po drugiej

Patrycja Otfinowska

Oprac.: Patrycja Otfinowska

Przez wiele miesięcy reżyser trzymał ten film w sekrecie nawet przed władzami studia A24. Głośny dokument "Zobaczysz wszystko" zdominował tegoroczne nagrody Critics Choice Documentary Awards, zgarniając najważniejsze wyróżnienia wieczoru.

Kadr z dokumentu Zobaczysz wszystko przedstawiający blondwłosą kobietę w rozmowie
Kadr z filmu "Zobaczysz wszystko"A24 Filmsmateriały dystrybutora

To był bezsprzecznie najbardziej tajemniczy, a dziś najbardziej oklaskiwany projekt filmowy tego roku. Głośny dokument "Zobaczysz wszystko" w reżyserii Nathana Fieldera oraz Lance'a Oppenheima rozbił bank na tegorocznej gali Critics Choice Documentary Awards.

Produkcja nie dała konkurencji żadnych szans i sięgnęła po koronę, zdobywając główną nagrodę wieczoru - Najlepszy Film Dokumentalny. Na tym jednak się nie skończyło! Tytuł zgarnął komplet najważniejszych wyróżnień branżowych:

Najlepszy Film Dokumentalny, Najlepsza Reżyseria (Nathan Fielder i Lance Oppenheim), Najlepsze Zdjęcia (David Bolen), Najlepszy Montaż (Adam Locke-Norton), Najlepsza Muzyka (Ari Balouzian).

Projekt powstawał w sekrecie

Film skupia się na postaci Elizabeth Holmes - słynnej założycielce firmy Theranos, która z pozycji najmłodszej miliarderki świata spadła na samo dno, zostając skazaną na 11 lat więzienia za wielomilionowe oszustwa inwestorów oraz defraudację.

Zanim 30 maja 2023 roku Holmes przekroczyła próg zakładu karnego, na dokładnie 34 dni przed rozpoczęciem odsiadki zdecydowała się na ruch zdumiewający: zaprosiła ekipę filmową do swojego życia. Kamera towarzyszyła jej i jej najbliższym przez ostatnie 11 dni względnej wolności, tworząc niezwykle intymny, a zarazem niepokojący portret upadłej gwiazdy biznesu.

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Anna Kempys
Anna Kempys

Powstaniu dokumentu towarzyszyło gigantyczne zainteresowanie mediów, podbijane dodatkowo przez samych twórców. Nathan Fielder przez wiele miesięcy trzymał film w ścisłej tajemnicy przed światem. Co ciekawe, nawet reprezentanci hollywoodzkiego studia A24 nie mieli pojęcia, jak ostatecznie będzie wyglądał projekt! Wszystko po to, aby widzowie w kinach mogli w pełni poczuć element zaskoczenia i wyjść z seansu absolutnie oszołomieni.

Krytycy nie mają wątpliwości - "Zobaczysz wszystko" to nie tylko jeden z największych hitów tej jesieni, ale i jeden z najważniejszych filmów roku.

"Zobaczysz wszystko" [trailer]materiały dystrybutora
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